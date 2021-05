Kada dođu teška vremena, krizni periodi, tada ujedno postoji šansa da se stvari promene, da dođe do napretka i da se iz cele situacije izvuče samo ono najbolje. Partizan se uzda upravo u to pred start košarkaške Superlige Srbije, jedinog takmičenja koje mu je preostalo ove sezone.

Partizan će definitivno probati da zaboravi ovu sezonu što pre i potruditi se da mu se ona nikada ne ponovi. Posle neuspeha u Kupu, u Evrokupu (manjeg) i ABA ligi (znatno većeg), sada crno-beli na papiru poseduju šansu da barem malo poboljšaju utisak - u Superligi Srbije. Te da barem u jednom delu dobiju kostur pred sastavljanje tima za narednu sezonu.

18.00: (1,85) Partizan (hendikep -17,5) Mladost Zemun (1,85)

Iako su crno-beli suštinski bili na nekoj vrsti priprema u poslednjih mesec dana, nisu dugo igrali zvanične mečeve, dogodile su im se brojne povrede koje kvare raspoloženje crno-belima. Tolike problem su pravile povrede da je u jednom momentu Matović mogao da računa samo na sedmoricu igrača na treningu. A problemi ga muče i pred prvi sudar u Superligi, protiv Mladosti koji će od 18 časova biti odigran u hali sportova Ranko Žeravica.

Izostajali su sa pripremnih utakmica Ognjen Jaramaz, Markus Pejdž, Erik Mika i Rašon Tomas. Na treningu juniora prelom prsta šake doživeo talentovani Đorđije Jovanović. Na sve to Vil Mozli je otputovao u SAD iz privatnih razloga.

Crno-beli reagovali posle svih navedenih dešavanja i pred plej-of licencirali trojicu novih igrača: Dušana Miletića, Treja Dreksela i Aleksu Stepanovića. Po jednog igrača u različitim linijama ekipe.

Stanje pred meč sa ekipom Mladosti je sledeće: Markus Pejdž i Rašon Tomas neće igrati, verovatno neće ni Ognjen Jaramaz (postoji mala šansa da proba da odigra sa manjom minutažom). Erik Mika će biti u sastavu, samo se čeka da se vidi u kom obliku. Đorđije Jovanović takođe neće biti u sastavu, a podrazumeva se da u timu neće biti ni Vila Mozlija.

Što se tiče novajlija, oni su na raspolaganju Matoviću, ali su tek odradili prve treninge i pitanje je koliku će šansu dobiti već na prvoj utakmici.

"Vil Mozli se nalazi u Americi usled bolesti njegovog oca. Imamo dosta problema sa povredama Jaramaza, Tomasa i Pejdža i posle jednog treninga u ovakvom sastavu ne možemo ništa da kažemo. Videćemo kako će novi igrači moći da prihvate sistem koji smo gradili mesec dana, koji se usled povreda urušio u poslednjih sedam dana. Sada smo morali da ga promenimo", istakao je Matović.

Kako smo mogli da čujemo, sami igrači su zadovoljni saradnjom sa Matovićem, smatraju da ih je podigao kao ekipu, da zna kako da im priđe i to je veliki plus trećem strategu na klupi crno-belih ove sezone. Do kraja sezone će igrači biti na nekoj vrsti provere ili audicije pred Zoranom Savićem, tako da treba očekivati da sa te strane budu motivisani.

Mada, gledajući šta se sve dogodilo ove sezone crno-belima, pitanje je da li će biti u stanju da odu do kraja i napadnu titulu prvaka Srbije. Posebno kada se navedu svi problemi sa povredama i izostancima.

“Igramo protiv tima koji je KLS završio prvi, igrali su polufinale ABA 2 lige i nesrećno izgubili. Mladost je tim koji igra specifičnu košarku, agresivni su preko celog terena, tokom 40 minuta u njihovom sistemu odbrane. U napadu imaju dobrih individualaca, predvođeni Mičelom, Gomboom, kao i našim bivšim igračima Aranitovićem i Tanaskovićem. Verovatno ćemo igrati zahtevne mečeve protiv Mladosti. Pridrudrižio nam se Miletić, vraćen sa pozajmice i Trej Dreksel koji je do sada igrao za Mladost", rekao je strateg crveno-belih.

Zanimljivo će biti da se vidi kako će upravo Trej Dreksel igrati protiv Mladosti, ako dobije šansu. Amerikanac je upravo iz zemunskog tima došao među crno-bele (vratio se sa pozajmice), a sudbina je tako htela da prvi meč odigra upravo protiv bivšeg sastava.

"Zauvek sam zahvalan Mladosti zato što mi je dala šansu. Videli su u meni ne ono što jesam, već šta mogu da budem. Pamtiću uspomene iz tog kluba tokom cele karijere. To je mesto sa kog sam krenuo i to neću zaboraviti. Ne bih bio osoba kakva sam danas da nije bilo trenera, saigrača, ljudi iz kluba. Hvala vam. Nedostajaćete mi. Ali, uzbuđen sam što idem dalje u svojoj košarkaškoj avanturi", napisao je Dreksel na rastanku sa ekipom iz Zemuna.

Četvrtfinalne serije Superlige igraju se na dve pobede. Partizan napada jedini trofej koji mu je preostao ove sezone. Da je ne bi završio praznih šaka.

SUPERLIGA SRBIJE:

PRVE UTAKMICE

27. maj

12.00: (1,07) Mega (25,0) Vojvodina (8,50)

16.00: (1,45) FMP (15,0) Borac (3,05)

18.00: (1,85) Partizan (hendikep -17,5) Mladost Zemun (1,85)

30. maj

Crvena zvezda - Zlatibor 17.00

DRUGE UTAKMICE

29. maj

Vojvodina - Mega 12.00

Borac - FMP 16.00

Mladost - Partizan 18.00

31. maj

Zlatibor - Crvena zvezda 18.00

TREĆE UTAKMICE*

30. maj

Mega - Vojvodina 12.00

Partizan - Mladost 14.00

31. maj

FMP - Borac 16.00

Crvena zvezda - Zlatibor

NAPOMENA: * - ukoliko bude neophodno. Termin evenetualnog trećem meča između Crvene zvezde i Zlatibora biće naknadno određen.