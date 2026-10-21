Teške reči za bivšeg trenera: Hteo je u Barselonu, a tamo su završili svi igrači sa našeg spiska
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 14:09
"Ili smo svi na istoj talasnoj dužini ili će biti veoma teško. Ne možemo sebi da priuštimo to da odbacimo Evroligu 10. oktobra. Ne smemo dozvoliti da se koristi defetistički jezik"
Nameravala je Baskonija još prošle sezone da se raziđe sa Polom Galbijatijem, ali je Italijan ostao za kormilom tima iz Vitorije. Međutim, znalo se da je poverenje u njega krhko, kao i to da bi mogao da bude prvi strateg kojem će se neki od klubova zahvaliti na saradnji, što zaista i desilo.
Baskonija je odlučila da otpusti Galbijatija, a na njegovo mesto došla je dobro poznata zamena u vidu Velimira Perasovića.
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Ipak, deluje da će Italijan još neko vreme biti tema u Vitoriji. Naime, sportski direktor Baskonije Feliks Fernandez govorio je na konferenciji za medije o odluci da se smeni i Galbijati i indirektno optužio Barselonu, a nije tajna da su u Balugrani želeli da angažuju italijanskog stručnjaka.
"Ili smo svi na istoj talasnoj dužini ili će biti veoma teško. Ne možemo sebi da priuštimo to da odbacimo Evroligu 10. oktobra. Ne smemo dozvoliti da se koristi defetistički jezik", počeo je jedan od vodećih ljudi Baskonije.
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Potom je u celu priču uključio i katalonski klub.
"Upravo nam je on rekao da želi da bude trener Barselone. To se poklopilo sa odlaskom tehničkog direktora (Ćevija Pujola), koji je otišao baš u Barselonu, a tamo su završili i igrači koji su bili na našem spisku. Želeli smo Galbijatija. Rekli smo mu da ima zagarantovani jednogodišnji ugovor i da će biti vremena da razgovaramo za dalje. Međutim, primetili smo kod njega nedostatak angažmana u post i predsezoni".
Zanimljivo je da je Fernandez naveo da je Galbijati želeo da precrta neke veoma važne igrače, poput kapitena Tadasa Sedekerskisa.
"To nam se desilo sa još dva ili tri igrača i objasnili smo mu da su oni izuzetno važni delovi ovog tima, prvenstveno zbog svoje uloge, kao i zbog toga da ih navijači vole i cene", rekao je sportski direktor Baskonije oko odlaska doskorašnjeg trenera Paola Galbijatija.