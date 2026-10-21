Teške reči za bivšeg trenera: Hteo je u Barselonu, a tamo su završili svi igrači sa našeg spiska

Ipak, deluje da će Italijan još neko vreme biti tema u Vitoriji. Naime, sportski direktor Baskonije Feliks Fernandez govorio je na konferenciji za medije o odluci da se smeni i Galbijati i indirektno optužio Barselonu, a nije tajna da su u Balugrani želeli da angažuju italijanskog stručnjaka.

"Ili smo svi na istoj talasnoj dužini ili će biti veoma teško. Ne možemo sebi da priuštimo to da odbacimo Evroligu 10. oktobra. Ne smemo dozvoliti da se koristi defetistički jezik", počeo je jedan od vodećih ljudi Baskonije.

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Potom je u celu priču uključio i katalonski klub.

"Upravo nam je on rekao da želi da bude trener Barselone. To se poklopilo sa odlaskom tehničkog direktora (Ćevija Pujola), koji je otišao baš u Barselonu, a tamo su završili i igrači koji su bili na našem spisku. Želeli smo Galbijatija. Rekli smo mu da ima zagarantovani jednogodišnji ugovor i da će biti vremena da razgovaramo za dalje. Međutim, primetili smo kod njega nedostatak angažmana u post i predsezoni".