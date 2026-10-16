Teško stradanje Žalgirisa: Pejn i Strazel ugasili svetlo u Kaunasu

Litvanci su imali veliki problem sa agresivnom odbranom gostiju, štancali su izgubljene lopte, nikako nisu uspevali da u utakmicu uključe Jonasa Valančijunasa i Efes je bez većih problema održavao prednost. Pejn je nametnuo ozbiljan ritam u napadu, a ostali saigrači su ga vrlo dobro pratili. Pre svih Metju Strazel. On je taj koji u drugoj četvrtini preuzeo palicu od bivšeg igrača Partizana i počeo da sipa. Njegovim poenima sa linije penala, gosti su došli do velikih plus 15 (36:21).

Tek u finišu druge deonice i početkom treće, Žalgiris je bio u naletu i na krilima Sterlinga Brauna i Karsena Edvardsa prišao na samo minus tri (46:43). Mirisalo je da bi moglo da dođe do preokreta, ali se onda ponovo pojavio Kem Pejn. Ubacio je dve trojke, pa pogodio pod faulom Marijusa Grigonisa i Efes je ponovo otišao na dvocifrenu razliku (60:50).

Već tad je bilo jasno da će Žalgiris jako teško doći do preokreta i turski tim je polako dizao razliku kako se utakmice približavala kraju. Nakon poena Strazela, razlika je na šest i po minuta pre kraja bila ogromnih plus 20 (77:57). Dvorana u Kaunasu je potpuno zanemela, malo ko je očekivao da će Efes ovako lako slaviti na jednom od težih gostovanja u Evroligi.

Najefikasniji u redovima domaćina bio je Karsen Edvards sa 16 poena, ali uz jako loš šut iz igre (5/16), dok je Braun ubacio 13. Kod Efesa, uz Pejna koji je ubacio 16, najefikasniji bio je Strazel sa 19.

EVROLIGA, 6. kol

Četvrtak

Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65

/Šilds 17 - Tompson 13/

Olimpija Milano - Dubai 97:101

/Metjuz 21 - Bejkon 29/

Valensija - Makabi 88:91

/Bruks 14 - Klark 17/

Real Madrid - Asvel 111:92

/Feliz 26 - Vašington 17/

Petak

Žalgiris - Efes 70:85

/Edvards 16 - Strazel 19/

20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)

20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)

20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)

20.30 (2,65) Barselona (16,00) Olimpijakos (1,60)

***kvote su podložne promenama