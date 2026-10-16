Teško stradanje Žalgirisa: Pejn i Strazel ugasili svetlo u Kaunasu
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 21:09
Vrhunska utakmica Efesa u glavnom gradu Litvanije i neočekivano ubedljiva pobeda - 85:70
Kako stvari stoje, biće Kameron Pejn ozbiljno pojačanje za Efes. Bivši košarkaš Partizan Mozzart Bet-a doveden je kao zamena za povređenog Majka Džejmsa i za sada vrhunski nadomešćuje njegovo odsustvo. Do sada je sve utakmice odigrao u Evroligi, ali je na svakoj bio jedan od glavnih igrača tima koji vodi Pablo Laso. Odličan je bio na debiju protiv Olimpijakosa, još bolji protiv Bajerna, a u istom ritmu nastavio je na gostovanje Žalgirisu.
Nekadašnji košarkaš Finiks Sansa bio je fenomenalan u najvažnijim trenucima utakmice. Najpre kad je Efes na početku gradio prednost, a onda i u trećoj četvrtini kad je Žalgiris pokušao da kreira veliki preokret. Meč je završio sa 16 poena uz tri asistencije. On i Metju Strazel su ugasili svetlo u Kaunasu i režirali teško stradanje Žalgirisa (85:70). Turski predstavnik je savršeno počeo utakmicu. Pejn je sa šest poena inicirao početnih 14:2 za Lasovu ekipu i to je u mnogome usmerilo tok utakmice.
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Litvanci su imali veliki problem sa agresivnom odbranom gostiju, štancali su izgubljene lopte, nikako nisu uspevali da u utakmicu uključe Jonasa Valančijunasa i Efes je bez većih problema održavao prednost. Pejn je nametnuo ozbiljan ritam u napadu, a ostali saigrači su ga vrlo dobro pratili. Pre svih Metju Strazel. On je taj koji u drugoj četvrtini preuzeo palicu od bivšeg igrača Partizana i počeo da sipa. Njegovim poenima sa linije penala, gosti su došli do velikih plus 15 (36:21).
Tek u finišu druge deonice i početkom treće, Žalgiris je bio u naletu i na krilima Sterlinga Brauna i Karsena Edvardsa prišao na samo minus tri (46:43). Mirisalo je da bi moglo da dođe do preokreta, ali se onda ponovo pojavio Kem Pejn. Ubacio je dve trojke, pa pogodio pod faulom Marijusa Grigonisa i Efes je ponovo otišao na dvocifrenu razliku (60:50).
Već tad je bilo jasno da će Žalgiris jako teško doći do preokreta i turski tim je polako dizao razliku kako se utakmice približavala kraju. Nakon poena Strazela, razlika je na šest i po minuta pre kraja bila ogromnih plus 20 (77:57). Dvorana u Kaunasu je potpuno zanemela, malo ko je očekivao da će Efes ovako lako slaviti na jednom od težih gostovanja u Evroligi.
Najefikasniji u redovima domaćina bio je Karsen Edvards sa 16 poena, ali uz jako loš šut iz igre (5/16), dok je Braun ubacio 13. Kod Efesa, uz Pejna koji je ubacio 16, najefikasniji bio je Strazel sa 19.
EVROLIGA, 6. kol
Četvrtak
Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65
/Šilds 17 - Tompson 13/
Olimpija Milano - Dubai 97:101
/Metjuz 21 - Bejkon 29/
Valensija - Makabi 88:91
/Bruks 14 - Klark 17/
Real Madrid - Asvel 111:92
/Feliz 26 - Vašington 17/
Petak
Žalgiris - Efes 70:85
/Edvards 16 - Strazel 19/
20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)
20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)
20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)
20.30 (2,65) Barselona (16,00) Olimpijakos (1,60)
***kvote su podložne promenama