Ukoliko Denver Nagetsi nađu pravo rešenje za Lebrona Džejmsa, završiće veliki deo posla i povećaće sebi šanse za ulazak u finale plej-ofa NBA Lige. Procena Dejana Tomaševića, jednog od naših najtrofejnijih košarkaša i najuspešnijih visokih igrača koje je Srbija iznedrilan, je da će se bitka u završnici zapadne konferencije voditi na pozicijama tri i četiri, iako će sve oči verovatno da budu uprte u duel Nikole Jokića i Entonija Dejvisa. “Nisam tako dobar poznavalac NBA Lige, kao recimo, moj prijatelj Predrag Drobnjak, ali verujem da je najveća prednost Lejkersa upravo Lebron. Denver nema snažnog i pokretljivog igrača na poziciji 3-4. Najbliži tome je Majkl Porter Junior, ali je on defanzivno nije dominantan. Tako da ce Lebrona verovatno čuvati Grant. Drugi, veoma važan dvoboj će se voditi između Jokića i Dejvisa, i to pre svega u napadu. Denver mnogo igra pick'n'roll i "low post" preko Jokića, dok Lejkersi igraju 1 na 1 sa Lebronom i Dejvisom, okruženi dobrim šuterima da kažnjavaju pomoć”, navodi Tomašević, košarkaš koji je sa nacionalnim timom osvojio sedam medalja sa najvećih takmičenja, uz nebrojeno individualnih i timskih priznanja tokom bogate karijere.

Šta očekujete, ko će proći u veliko finale?

“Prognoza je nezahvalna, ali, naravno, ja bih ipak voleo da uspešniji bude Denver. Mislim da svi u Srbiji navijamo za Nagetse zbog Jokića. Možda će sada i predsednik Amerike Donald Tramp da navija za taj tim, kada je saznao da imamo vrhunske asove u NBA. Šalu na stranu, imam utisak da NBA najviše voli finale Lakers-Boston. To je neka vrsta tradicije u Americi, i to obično budu najgledanija finala. Nadam se da će ovog puta, ipak, biti drugačije”.

Denver je u polufinalu protiv Klipersa pokazao da su spremni za velika dela ove godine, kada su od 1:3, i nekoliko utakmica sa dvocifrenim zaostatkom uspeli da dođu do 4:3?

“Posebno mi se dopada to što ni u jednom trenutku nisu gubili glavu. Očigledno je da imaju sjajnu hemiju u timu gde tu jednu dozu nonšalantnosti koju ima Nikola koriste da opuste igrače i to je jako bitno. Za rezultat mislim da je najbitniji odnos koji Melon ima prema Jokiću, a ponaša se kao prema sinu. Verujem da Nikoli to dosta znači, daje mu dodatno samopozudanje, a on to na najbolji način vraća na terenu”.

Nikola je, očekivano, nosilac igre Denvera, a posebno je popravio statistiku u plej-ofu, gde dominira?

“Mentalitet koji imaju igrači sa ovih prostora je pobednički, vole da imaju dominantne uloge u ključnim momentima na terenu, a to se prenelo i na Nikolu. Iako on možda nema neko veliko iskustvo igranja u timovima koji su osvajali titule i dobijali neizvesne utakmice, taj gen koji nosi u sebi se manifestovao u plej-ofu i ovog puta”.

Izabrane su i tri najbolje petorke NBA Lige. Koja bi bila vaša idealna prva postavka?

“Jokić, Lebron, Dončić, Tejtum i Adetokunbo”.

Na istoku igraju Majami i Boston, gde Hit vodi sa 1:0. Kome dajete veće šanse da će ući u finale NBA Lige?

“Igraju dve šampionske ekipe na Istoku koje su osvajale titule u prošlosti. Posebno bih uzdvojio Tejtuma koji je igrao sjajno cele sezone. Uspeo je da uvede ekipu u finale Istoka, a možda i u veliko finale”.

Osim NBA Lige, stižete li da pratite i ostale sportove, pre svega fudbal, koji ste svojevremeno ozbiljno trenirali?

Crvena zvezda je juče izgubila od Omonije na penale, dok danas igraju Partizan i TSC u kvalifikacijama za Ligu Evrope?

“Pratim igranje naših klubova u Evropi. Sinoć je Zvezda, nažalost, nesrećno izgubila. Ali u ovom trenutku potrebno je da se pruži podrška Dejanu Stankoviću, vrhunskom čoveku, koji je iz jedne lagodne situacije koju je imao živeći u Milanu, i pozicije u italijanskom fudbalu, statusa u UEFA, sve to ostavio na jedan poziv iz Zvezde, sa željom da se vrati u Srbiju. Siguran sam da će Dejan uspeti rezultatima da uzvrati na poverenju da vodi klub, i treba skloniti pritisak sa njega u ovom trenutku. Žao mi je i što je Savo Milošević otišao na takav način iz Partizana. Previše smo mala zemlja da bismo kritikovali ili se odricali takvih imena posle jednog rezultata koji nije zadovoljio najveće ambicije ljubitelja sporta. Želeo bih ujedno i da čestitam na sjajnim rezultatima koje u proteklih par sezona postiže klub iz Bačke Topole. To je samo još jedan dokaz uspešnosti kada klub funkcioniše na zdravim nogama i ima dobru infrastrukturu. To bi mogao da bude pokazatelj i drugim sportskim organizacijama da bez dobre baze i dobrog stručnog štaba nema ni rezultata. Na to bi Srbija trebalo da obrati posebnu pažnju u budućnosti “, zaključuje Tomašević.

