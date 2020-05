Mnogo je priče oko toga da li će se Evroliga nastaviti, a Trej Tompkins je izneo gledišta po kojima se vidi da on nikako nije optimista po ovom pitanju.

Gostujući u emisiji “Hoop Tales”, u kojoj je još bio i Kajl Hajns, Tomplins je pričao o oporavku od virusa korona, te je naveo da ne misli da će se lige nastaviti.

"Lično, ne vidim da će se to dogoditi. Sa lične tačke gledišta, ne deluje mi moguće da može da se obezbedi sigurnost svima. Bez obzira kuda idete, šta god da radite, morate da se testirate. Ako je priča da se mi igrači izolujemo na jedno mesto, to znači da morate da testirate ljude koji spremaju hranu, one koji rade u hotelu svakoga dana. Proces... previše je toga o čemu mora da se razmišlja. Sve mi to deluje ludo", rekao je Tompkins.

Hajns se potom nadovezao…

"Košarka i sve to je trenutno sekundarno. Ne bi trebalo o tome ni da se priča. Ovo je globalna pandemija", rekao je Hajns.

Potom je opet reč preuzeo Tompkins.

"Kako da pričamo o košarci kada deca ne smeju da izađu napolje? Ne mogu da idu u školu. Šta je poenta? Koji su prioriteti? O čemu se ovde radi?", pita se Tompkins.

Čekajući konačnu odluku Evrolige…

FOTO: Reuters