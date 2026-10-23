Treća zaredom! Borac Mozzart jači i od FMP-a

Nisu se baš gosti snašli na početku meča u Čačku, konkretno u prvoj četvrtini. Previše ličnih grešaka, posebno onih koje su slale igrače Borca na liniju za slobodna bacanja, veliki broj promašaja i nikakva odbrana od šuta spolja. Kada je Borac krenuo, nije stao sa trojkama, a sve su to najavili Simović i Spir. Uz pomenuto slanje na penala konstatno, dolazi domaćin do dvocifrenog viška, a onda sa po još jednom trojkom Spira i Roja dolaze do +13 u poslednjem minutu prve četvrtine i odlaze na prvi mali odmor sa velikom prednošću.

Posle 32 poena u prvoj četvrtini, delovalo je da nastavljaju u istom ritmu jer su brzinski došli i do najvećih +17, što je bilo i vreme da se upali crveni alarm kod gostiju. Uspeli su posle nekoliko minuta da se trgne i da smanje na jednocifreni zaostatak, uglavnom preko Rebrače, a onda je bio problem za Borac na dva i po minuta do kraja kada Kovačević trojkom smanjuje na samo minus četiri. Na kraju prvog poluvremena je Borac imao tek šest poena prednosti, iako je imao daleko, daleko veći višak.

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Treći kvartal bio je baš tvrd, gde je svaki posed bila borba za poene i gde je opet Kovačević bio ključan jer je vratio trojkom FMP na samo poen minusa. Borac je uspeo jednom mini-serijom da opet dođe do osetnih +9 i da uzme stvari u svoje ruke ponovo, bila je i dvocifrena prednost u jednom trenutku, a do kraja treće deonice uspeli su da odbiju te opasne nalete ekipe iz predgrađa Beograda. Na kraju trećeg kvartala su imali +8.

Nije se predavao FMP ni u jednom trenutku i brzo je opet zakuvao situaciju. Preko Nila se vraćaju na dva poena minusa, a kasnije i njegovom trojkom do izjednačenja i u poslednjih pet minuta delovalo je da će biti ozbiljne tuče. Međutim, usledila je serija – Čarapić pogađa trojku, zatim Spir dvojku za +10 na 106 sekundi do kraja i tada je bilo jasno da će Borac doći do pobede.

Najbolji kod Borca bili su Spir sa 24 poena i devet skokova, Radovanović sa 15, Simović sa 13 poena i devet skokova i Roj i Čarapić sa po deset poena. Jovan Novak upisao je šest poena, šest skokova i 13 asistencija. U poraženoj ekipi istakli su se Kovačević i Nil sa po 17, Raš, Stanojević i Rebić sa po 11 i Rebrača sa deset poena.

ABA LIGA - 5. kolo

Četvrtak

Široki – Slovan Bratislava 91:98

/Luis 24 – Bjukenan 24/

Petak

Kluž - Studentski Centar 100:78

/Livingston 16 - Uskoković 19/

Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87

/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/

Cibona - Krka /u toku/

Subota

17.00: (2,40) Cedevita Olimpija (15,0) Budućnost (1,70)

18.00: (1,60) Beč (16,0) Mega (2,65)

18.00: (6,00) Igokea (20,0) Crvena zvezda (1,17)

18.00: (4,70) Bosna (17,0) Dubai (1,25)

20.30: (4,10) Spartak Subotica (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Nedelja

18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)

*** Kvote su podložne promenama