Trener AEK-a o Jelovcu: Bio je pri svesti, pričali smo, kasnije iz bolnice nisu stizale dobre vesti...

Prerana smrt Stevana Jelovca potresla je košarkašku javnost i još je teško poverovati da je još jednog profesionalnog sportistu, a pre svega mladog čoveka zadesila ovakva sudbina.

Odluka porodice da prebaci Stevana u Srbiju na dalje lečenje bila je nažalost prva naznaka onoga što se kasnije desilo, a trener atinskog Aeka Stefanos Dedas i dalje ne može da se pomiri sa činjenicom da se ugasio život jednog od najboljih igrača ekipe...

Dan posle zvanične potvrde Dedas je otkrio detalje o poslednjim danima Stevana Jelovca, momentu kada je srpski reprezentativac doživeo moždani udar i šta se dalje dešavalo...

"Pre tri nedelje sam sa igračima radio video analizu. Jelovac nije sedeo sa nama, jer je imao povredu skočnog zgloba. Bio je u sali za tretmane i vozio je bicikl za vežbanje. Kada smo završili sastanak, poslao sam igrače na trening i videli smo ljude kako zovu hitnu pomoć. Bio je pri svesti, uspeli smo da malo komuniciramo s njim, ali smo shvatili da nešto nije u redu i da je imao moždani udar", rekao je Dedas za izraelski sajt Sports Walla, a prenosi B92:

"Odmah smo otkazali trening i igrači su bili u bolnici. Sutradan smo igrali protiv Rige bez treninga, ali smo igrali za njega. Borili smo se kao ludi i pobedili. Onda smo odigrali i utakmicu u šampionatu i otišli na reprezentativnu pauzu. Kada smo imali vremena bez treninga i utakmica, shvatili smo koliko je situacija ozbiljna. Iz bolnice nisu stizale dobre vesti, ali smo mislili da će se izvući zato što je bio mlad".

Posle takvog zdravstvenog problema niko nije pomišljao o tome da se Jelovac vrati na parket, već kako da što pre ozdravi i izvuče se...

"Niko se nije zavaravao da će se Jelovac vratiti i zaigrati ponovo košarku, ali smo se nadali da će se probuditi i da će imati što manje oštećenja. Protekle dve nedelje psihički smo se pripremali za najgore, tako da objava o njegovoj smrti nikoga u timu nije iznenadila. Kada je porodica zatražila premeštaj za dalje lečenje u Srbiju, bilo nam je jasno da nada više ne postoji".

Dedas kaže da nije bilo nikakvih naznaka da bi Jelovca moglo da zadesi sve ovo...

"To je tužno i čudno da je jedan mladić preminuo od moždanog udara. Nije bilo znakova upozorenja da bi to moglo da se dogodi. Trener sam više od 20 godina i ništa slično mi se nije desilo. To je teško iskustvo, životna lekcija. Znam da se o pokojniku uvek najbolje priča, ali Stevan je bio zaista neverovatan momak. Ozbiljan, ljubazan, nasmejan, bio je profesionalac i nikada nije pravio probleme", zaključio je trener Aeka, a prenosi B92.