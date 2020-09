Ova sezona NBA lige ušla je u finiš, a mladi i perspektivni treneri se spremaju za sledeću sezonu. Jedan od predavača na seminaru koji će za njih biti organizovan biće glavni trener Atlanta Hoksa Lojd Pirs. Mediji koji imaju kontinuiranu saradnju sa NBA ligom dobili su priliku da sa Pirsom urade intervju, a srpski Nedeljnik je iskoristio tu šansu.

Jasno je da je ovaj plej-of NBA lige, između ostalog, obeležio i Luka Dončić uprkos činjenici što njegov Dalas nije uspeo protiv Los Anđeles Klipersa.

Da li možda Pirs vidi sličnosti između Dončića i Lebrona Džejmsa iz perioda kada je Lebron tek došao u ligu, a kada je Pirs sa njim radio individualno u Kavalirsima. Mnogi upoređuju ovu dvojicu igrača, a danas je Edi Tavares, igrač Reala, rekao da je po njemu Luka sada bolji od Lebrona.

“Kada sam počeo da radim u Klivlendu sa Lebronom, bila je to možda njegova peta ili šesta godina, možda negde u tom opsegu, tako da nije potpuno uporedivo. Naravno, bio je odličan od prvog dana i ono što vidite sada u njegovoj 17. sezoni je njegova doslednost i kontinuitet u igri. Od kako je zakoračio u ligu napravio je razliku, osvajao je šampionate, igrao je na visokom nivou i najveći izazov u ​​bilo kom sportu je možete li to da radite u kontinuitetu. On je pokazao da može punih 17 godina”, istakao je Pirs i u razgovoru za Nedeljnik posebnu pažnju posvetio Džejmsovom individualnom napretku.

“On ne samo da je pametniji, nego je i snažniji iako je 17 godina stariji. Unapredio je telo, razvio šut, razvio svoje dodavačke sposobnosti", rekao je Pirs o razvitku Džejmsa.

A onda ga je uporedio sa Lukom...

“Vidimo mnogo sličnosti između njih. Obojica su visoki bekovi, visoki plejmejkeri – kada kažem visoki, mislim da su viši od ostalih igrača na tim pozicijama – tako da preko njih mogu da budu pokretani napadi i da tu pravi prednost. Očigledno je da nemaju iste atletske sposobnosti, ali imaju istu vrstu košarkaškog intelekta i sposobnost da kreiraju. Sada je samo pitanje koliko će Luka izdržati na visokom nivou, pošto je ovo što je uradio za dve godine sjajno”, rekao je Pirs.

Pričao je Pirs za Nedeljnik i o tome kako se košarka razvija, u kom smeru ide. Uloga centra se promenila i tu i Pirs vidi suštinu.

"Preuzimanja koja se vrše u defanzivi tako da sada jedinica preuzme četvorku ili peticu, nameću da se smanji uticaj visokih, teških centara u odnosu na to kakav je on bio ranije. Više nema toliko pozicione igre, sve se dešava u tranziciji, ali to ne znači da centri više neće imati nikakvu ulogu. Danas imamo nekoliko visokih igrača sa fantastičnim dodavačkim sposobnostima, centre koji šutiraju trojke, koji driblaju, daju bekdor pasove i uručenja. U odbrani će u budućnosti biti najvažnije kako da centri iskoriste svoja tela da što efikasnije štite obruč, s ozbirom da se sve događa u tranziciji”, objašnjava Pirs za Nedeljnik.

CEO INTERVJU PROČITAJTE U NEDELJNIKU.