FMP iz Železnika doživeo je brodolom u novosadskom Spensu! Poraz od Vojvodine u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća ostavio je gorak ukus u ustima svih u redovima tima iz beogradskog predgrađa, pošto je susret dočekao s epitetom favorita, a isti završio potučen do nogu.

Trener Pantera Bojan Đerić bio je vidno razočaran zbog poraza i ljut na svoje igrače, što nije ni krio previše. Osim što je čestitao Vojvodini na zasluženom prolazu u polufinale, mladi stručnjak koji je nedavno zamenio Vladimira Jovanovića na poziciji šefa struke javno je iskritikovao svoje najiskusnije igrače... A prvo je ispravio svog igrača Marka Radonjića koji je u izjavi posle utakmice rekao da je "FMP loše otvorio meč, što je uticalo na konačni ishod".

“Pre nego što počnem moram da ispravim svog igrača. Mi smo dobro otvorili utakmicu, ali smo igrali minut ili dva i onda smo mislili da će Vojvodina sama da se pobedi. A onda je Vojvodina pobedila. Bili su mnogo bolji na energetskom nivou, trčali su bolje od nas, nadskočili nas i samim tim to se reprodukovalo na odnos snaga kroz celu utakmicu. Pravili smo početničke greške, faulove za dva slobodna bacanja umesto na zemlji, nismo zagrađivali koš... Kad nemaš voljni momenat u ovakvoj utakmici, ni ne zaslužuješ da prođeš dalje“, izjavio je Đerić.

U dahu je nastavio...

“Vojvodina je kontrolisala utakmicu od petog do poslednjeg minuta, mi čak nismo bili ni blizu preokreta. To mene kao trenera ne može da raduje. Ne bih da pričam o objektivnim i neobjektivnim stvarima koje su uticale da se utakmica završi ovako, to nije moj manir“.

FMP sada čeka teška borba za opstanak u Jadranskoj ligi...

“Probaćemo da se iščupamo u ABA ligi, jer smo u najslabijoj poziciji i moramo da popravimo skor. Igračima ću reći da postoje drugi koji sigurno mogu da pokažu veći voljni momenat od njih večeras. Neću previše da analiziram utakmicu, ali imali smo 6/30 za tri poena, što govori o slabom protoku lopte. Pa, neka juniorska ekipa bi izvukla više pogodaka iz izgrađenih situacija, a mi ih nismo imali“.

