Trenutno nema igrača kakvog Šaras hoće

Ako poslušamo šta kaže Kutlaj, Fenerbahče konkretno traži centra koji može da doprinese na obe strane terena.

"Da li je Fenerbahčeu potreban još jedan visoki igrač? Ako mene pitate, jeste. Ali da li je takav centar dostupan na tržištu? To je pitanje. Koncept tradicionalnog centra više nije ono što Šaras želi. Ne traži visokog igrača koji igra leđima okrenut košu. Želi nekoga ko se uklapa sa bekovima, ko je pokretljiv, ima brze noge, može da završava akcije iznad obruča i da se odbrambeno zadrži ispred igrača sa loptom. Ako pronađu takvog igrača, dovešće ga. Međutim, trenutno ga nema na tržištu", rekao je čuveni Turčin u emisiji na televiziji "NOW Spor".

Petak, 20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)

Fenerbahče je sezonu započeo sa Markusom Bingamom Džuniorom, Sertačem Šanlijem i Krisom Silvom kao opcijama na poziciji centra. Bingam je za sada ostavio najbolji utisak u Evroligi od trojice pomenutih igrača. Na pet utakmica prosečno beleži 9,2 poena, pet skokova i 1,6 blokada za 17,9 minuta na parketu. Silva, s druge strane, ima znatno manju ulogu u ekipi. Na tri evroligaške utakmice prosečno postiže 2,3 poena i beleži 1,7 skokova, uz indeks korisnosti u minusu, za 7,3 minuta po meču.

"Trenutno deluje da uopšte nisu zadovoljni njegovim partijama. Čak ni ne dobija minute. Nije ga bilo ni na klupi na poslednjoj utakmici", kaže Kutlaj o Silvi.

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Šanli je počeo pet od šest utakmica u Evroligi i prosečno beleži 4,2 poena i 2,2 skoka za nešto više od 11 minuta na parketu.

Kako stvari stoje, moraće da pronađu tog igrača koji odgovara Šarasu jer ovi centri nisu trenutno na nivou, osim Bingama.