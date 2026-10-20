Trenutno nema igrača kakvog Šaras hoće
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 10:31
Fenerbahče je na tržištu, traži se centar, ali nikako da neko iskoči
Fenerbahčeu je potreban još jedan centar, to je jasno. Tanak je istanbulski velikan pod košem, zbog čega su na tržištu i traže peticu, ali je pitanje da li ima igrača baš onakvih kakve Šarunas Jasikevičijus želi. Litvanski trener ne voli tradicionalne centre, već gleda nekog ko može da raširi i šutira spolja, što je teško naći čak i danas u dobar moderne košarke. Ako se takav igrač pojavi na tržištu, dovešće ga. Trenutno, takvog nema...
To kaže i čuveni turski košarkaš Ibrahim Kutlaj. Bivši košarkaš Fenerbahčea i reprezentacije Turske istakao je da je Fenerbahče i dalje na tržištu i da hoće da pojača centarsku liniju, ali samo ukoliko se pojavi igrač koji odgovara zahtevima stručnog štaba.
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Ako poslušamo šta kaže Kutlaj, Fenerbahče konkretno traži centra koji može da doprinese na obe strane terena.
"Da li je Fenerbahčeu potreban još jedan visoki igrač? Ako mene pitate, jeste. Ali da li je takav centar dostupan na tržištu? To je pitanje. Koncept tradicionalnog centra više nije ono što Šaras želi. Ne traži visokog igrača koji igra leđima okrenut košu. Želi nekoga ko se uklapa sa bekovima, ko je pokretljiv, ima brze noge, može da završava akcije iznad obruča i da se odbrambeno zadrži ispred igrača sa loptom. Ako pronađu takvog igrača, dovešće ga. Međutim, trenutno ga nema na tržištu", rekao je čuveni Turčin u emisiji na televiziji "NOW Spor".
Petak, 20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
Fenerbahče je sezonu započeo sa Markusom Bingamom Džuniorom, Sertačem Šanlijem i Krisom Silvom kao opcijama na poziciji centra. Bingam je za sada ostavio najbolji utisak u Evroligi od trojice pomenutih igrača. Na pet utakmica prosečno beleži 9,2 poena, pet skokova i 1,6 blokada za 17,9 minuta na parketu. Silva, s druge strane, ima znatno manju ulogu u ekipi. Na tri evroligaške utakmice prosečno postiže 2,3 poena i beleži 1,7 skokova, uz indeks korisnosti u minusu, za 7,3 minuta po meču.
"Trenutno deluje da uopšte nisu zadovoljni njegovim partijama. Čak ni ne dobija minute. Nije ga bilo ni na klupi na poslednjoj utakmici", kaže Kutlaj o Silvi.
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Šanli je počeo pet od šest utakmica u Evroligi i prosečno beleži 4,2 poena i 2,2 skoka za nešto više od 11 minuta na parketu.
Kako stvari stoje, moraće da pronađu tog igrača koji odgovara Šarasu jer ovi centri nisu trenutno na nivou, osim Bingama.