Proklet je sport, proklet. Možeš celu utakmicu da odigraš jako dobro ili da se izvučeš iz pakla i dođeš u priliku da pobediš, a na kraju ti može presuditi samo jedan detalj, jedna loša odluka nekog od tvojih saigrača ili trenera, odnosno odličan potez tvojih protivnika.

To se juče dogodilo Nikoli Jokiću i Denveru koji su se još jednom vratili u meč nakon šta su imali veliki zaostatak, a onda su izgubili zahvaljujući lošoj reakciji Mejsona Plamlija u zadnjim sekundima utakmice. Naravno da i Entoni Dejvis ima šta da kaže, jer je ipak on postigao taj pobednički koš, ali navijači Nagetsa će sanjati Plamlija.

A sve je izgledalo kao još jedna epizoda bajke o ekipi koja može da se vrati iz bilo kojeg zaostatka. Lejkersi su bolje otvorili utakmicu, Lebron Džejms je bio neverovatan u prvom poluvremenu u kojem je radio šta god je trebalo da radi i doneo svojoj ekipi prednost od 10 koševa razlike nakon 24 minuta.

Nikola Jokić nije u utakmicu ušao najbolje - bio je, doduše, agresivan i napadao dosta protivničku odbranu, ali nije uspevao da pogodi svoje šuteve i tako se dovede u pravi ritam. Nije imao ni veliku pomoć od Džamala Marija kojeg Lejkersi stvarno jako dobro čuvaju, a nije bilo ni preterano raspoloženog bilo kojeg drugog igrača Denvera. U takvoj situaciji, dobra stvar za Nagetse je bila što tim iz Los Anđelesa nije na poluvremenu imao puno veću prednost nego što jeste. Razlog za to je činjenica da je Denver ipak odigrao solidnu odbranu, probijao ju je samo Lebron, a Lejkersi su i izgubili veliki broj lopti.

U drugom poluvremenu Denver je bio puno stabilniji nego u prvom. Sigurno je razlog bio taj šta je Lebron dosta usporio u drugom delu utakmice, a bez njegove dominacije, bez obzira na dosta dobru igru Dejvisa, očigledno da Lejkersi imaju dosta problema. S druge strane su igrači Denvera počeli bolje da igraju u napadu. Jokić je postigao neke koševe, ali i imao dosta odličnih asistencija, Mari je agresivnije napadao protivnički koš i imao nekoliko sjajnih polaganja, a lepu napadačku epizodu je imao Majkl Porter kada je povezao nekoliko koševa. Malo-pomalo Denver je smanjivao razliku, došao i u vodstvo, a kada su se Lejkersi opet vratili na scenu je stupio Nikola Jokić.

Srpski reprezentativac je u zadnjim minutima meča opet pokazao o kakvoj se klasi igrača radi. Postigao je poslednjih 11 poena za svoju ekipu. I to na kakav način. Trojka, ulazak pod koš, slobodna bacanja... Što god da treba, on je to i napravio. A posebno je lep bio poslednji njegov koš kada je prošao leđima prema košu pored Entonija Dejvisa kao da je 'Obrva' neki početnik, a ne jedan od najboljih odbrambenih igrača lige. Taj koš je doveo Denver u vođstvo, ostalo je 20 sekundi do kraja meča. Lejkersi su pokušali da poslednji napad reše preko Lebrona, Nagetsi su to dobro odbranili pa je šut morao da uzme Aleks Karuzo. Nakon promašaja je Mari odlično blokirao Denija Grina, ostale su samo dve sekunde do kraja utakmice i izgledalo je da bi Denver mogao do novog čudesnog slavlja. A onda se dogodilo.

Trener Denvera Majkl Meloun je odlučio da u poslednjim trenucima uvede Mejsona Plamlija da igra odbranu. Ideja je bila da Jokić brani ubacivanje lopte, odnosno da smeta Radžonu Rondu, a da Plamli brani Dejvisa. Na Lebronu je bio Džerami Grent, koji je pokazao da može da se 'potuče' sa njim. Lebron je bio pasivan, samo je postavio blok za Dejvisa koji se 'izvukao' na šut za trojku, a Plamli je napravio neverovatnu pogrešku. Nije ispratio Dejvisa, nego je vikao Grentu da ga preuzme, a on se uputio na Lebrona. Problem je samo bio taj šta je Grent imao odličnu poziciju na LeBronu i nije bilo potrebe da ga Plamli preuzima. On je samo trebalo da isprati svojeg igrača i zasmeta Dejvisu prilikom šuta. Ovako je on bio sam na trojci, Grent je pokušao u poslednji čas nešto da napravi, ali nije uspeo i Lejkersi su trojkom došli do pobede.

Teško je nešto pametno napisati naon ovakvog kraja. Neverovatno je da se ovakve greške dogode, a posebno ovo boli kada se Denver još jednom 'vratio iz mrtvih' te pokazao da može da pobedi Lejkerse. Bile su potrebne samo dve sekunde, možda Melonu nije trealo da uvodi Plamlija, možda je moglo sve drugačije da se posloži, možda bi onda Denver imao 1:1...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U sportu se sve zna dogoditi za sekund ili dva, reakcija sportista mora stalno biti na najvećem nivou, treptaj oka može sve da odluči. Tako je bilo i ovaj put. ’Comeback kids’, odnosno u slobodnom prevodu 'Klinci koji se vraćaju', kako su Amerikanci nazvali Nagetse zbog svih onih junačkih povrataka, imali su priliku da još jednom dođu do pobede nakon velikog zaostatka. Ovaj put nisu uspeli zbog jedne greške, jednog treptaja oka. I tu nikakve analize neće promeniti ništa. Odigrali su dobro, izvukli se nakon svojih grešaka, iskoristili sve šta su im Lejkersi dali, ali nije išlo. Treptaj oka, ništa više.

PIŠE: EMIR FULURIJA