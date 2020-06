Trinkijeri ide iz Partizana zbog 550.000 evra

Andrea Trinkijeri ide iz srpske košarke! Italijanski stručnjak je rešio da napusti Partizan pošto nije prihvatio ponudu crno-belih na revidirane uslove za poslednju godinu njegovog ugovora.

Trinkijerijev ugovor je inače bio rastući i u ovoj trećoj godini on je trebalo da primi 550.000 evra. Posle finansijskog gubitka izazvanog pandemijom virusa Kovid 19 ta je suma ipak bila previsoka za crno-bele. Ponudio mu je Partizan nešto manje novca da ostane, rekao je predsednik kluba Ostoja Mijailović da je u trenutnim uslovima to bila odlična ponuda - nije istina zalazio u detalje - ali Trinkijeri nije želeo da popusti ni za jotu i tu su pregovori pukli.

Šuška se inače da je Partizan nudio platu za 10 do 20 odsto manju, ali i nešto tanji budžet za ekipu.

Italijan je odbio i tražio raskid ugovora, videćemo još kako će se to izvesti, jer mu aktuelni ugovor – ponovimo to – važi do leta 2021. Dakle, jednostrani raskid ugovora teško da će dobiti, ali bi mogao da se dogovori sa upravom oko sporazumnog rastanka. U suprotnom bi morao da plati obeštećenje.

Tačnije, verovatno bi to uradio njegov novi poslodovac. Da li baš Bajern koji se do sada pominjao ili neko drugi, to je trenutno najmanje bitno za Partizan.

Bitno je da crno-beli moraju da jure novog šefa struke. A taman su povratili poverenje navijača. I ko god bude dolazio, neće imati lak zadatak da zameni Trinkijerija. Italijan je u Beogradu osvojio dva Kupa Srbije i Superkup ABA lige, a u trenutku prekida sezone njegov tim je bio prvi na tabeli ABA lige i u četvrtfinalu Evrokupa. U oba takmičenja bi do kraja sezone imao prednost domaćeg terena i nadali su se crno-beli da će bilo na ovaj ili onaj način tako i do Evrolige.

Međutim, pandemija virusa Kovid 19 sve je promenila i situacija se okrenula za 180 stepeni.

