Već smo pisali o tome kako serije na četiri pobede donese puno uzbuđenja, nekih novih taktičkih zamisli i ludih mečeva. Praktično se iz utakmice u utakmicu stvari menjaju, a to se može potvrditi i na primeru duela koje se igraju u noći između ponedeljka i utorka. Toronto i Denver su bili u situaciji kada se bore za goli život, sada se lakše diše.

Nagetsi su odigrali neverovatno dobro prvo poluvreme druge utakmice i došli do 1:1 protiv Klipersa, ali ih čeka težak izazov. Mogu li Nikola Jokić i Džamal Mari još jednom da rastave odbranu tima iz Los Anđelesa na komadiće ili će Kavaj Lenard i društvo svojom agresivnom igrom doći do druge pobede u seriji?

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ključ je u Jokiću. Svaka čast Mariju, ali je srpski centar igrač koji, kad je raspoložen, u redovima Klipersa, nema ko da čuva. Ivica Zubac je dobar igrač, ali Jokić može da ga savlada na mnogo načina. Nije toliko važno da Jokić postiže koševe, bitnije je da nastavi da razigrava saigrače kako bi onda oslobodio prostor i za sebe. Srbin je važan i u fazi odbrane, odnosno saigrači treba da pokrivaju njegove nedostatke u igri, a to je s opcijom kada su u prvoj petorci Geri Heris, Džerami Grent i Pol Milsap i te kako moguće.

Šta se Toronta i Bostona tiče, bez obzira na prvu utakmicu u kojoj su Seltiksi došli do velike pobede, ovo je tačno serija kakvu smo očekivali - uzbudljiva, izednačena i s puno trenerskih nadmudrivanja. Bez obzira ko će da na kraju bude pobednik, voleli bi da se sve odluči u sedmoj utakmici, da uživamo šta više možemo.

Pre nego krenemo na savete za klađenje, red je da se malo osvrnemo na utakmice od prethodne noći. Milvoki je junačkom igrom Krisa Midltona, ali i drugih igrača došao do pobede bez povređenog Janisa Atetokumpa, ali teško će doći do potpunog preokreta bez grčkog košarkaša koji ima dosta problema s tim zglobom. Iako su Baksi igrali lepu košarku bez njega, ipak je Janis jedan od najboljih košarkaša na svetu i neko o kome igra ekipe Milvokija jako zavisi.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šta se tiče Lejkersa i Hjustona, ekipa iz Los Anđelesa je odgovorila na poraz u prvom krugu. Velika promena se dogodila u odbrani gde su ostavljali malo prostora Džejmsu Hardenu, ali i generalno zatvarali reket pa Roketsi nisu imali puno ulaza pod koš. U napadu su se Lebronu Džejmsu i Entoniju Dejvisu priključili Markif Moris, Rejdžom Rondo i Kajl Kuzma, a bez obzira na sve to Hjuston je i dalje bio u igri. Možda bi došli i do pobede samo da Rasel Vestbruk nije odigrao jako lošu utakmicu s puno izgubljenih lopti i promašenih otvorenih šuteva. Hjuston zavisi od njega, a bez obzira šta je on bio MVP lige, to nije dobar znak jer se nikada ne zna na koju nogu će Vestbruk da se tog dana ustane.

DŽEJLEN BRAUN (broj koševa (19,5), tip manje, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Braun je ove sezone napravio veliki iskorak i potvrdio se kao sjajan igrač i neko na koga je Boston ozbiljno računao tekom cele sezone. Njegov napredak i u napadu i u odbrani nestvarno dobar, a sve izgleda kako bi on mogao biti Džejsonu Tejtumu ono što je Skoti Pipen bio Majklu Džordanu - savršena druga opcija i ispusni ventil u nezgodnim situacijama. U seriji protiv Toronta Braun nije u napadačkoj formi. Prosek od 16,5 poena i dalje nije loš, ali on to postiže s prcentom od 38,5 odsto te 22,3 za tri poena. Jednostavno, utisak je da je Braun previše koncentrisan na igru u odbrani koju odrađuje sjajno jer je jako usporio Paskala Sijakama, a ni agresivna igra Toronta u odbrani mu ne odgovara. Treba uzeti u obzir da je Braun u seriji protiv Filadelfije, kada je igrao jako dobro u napadu, samo jednom ubedljivo prebacio ovu granicu od 29 poena. U ostalim utakmicama je imao 20, 21 i 16 poena.

PASKAL SIJAKAM (broj skokova (7,5), tip više, kvota 1,70)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Spomenuli smo da je Džejlen Braun odradio dobar posao u odbrani na Paskalu Sijakamu u prve četiri utakmice serije između Bostona i Toronta, a to je jedan problem na koji Reptorsi moraju naći rešenje. No, Sijakam je ipak uspeo da bude važan u poslednje dve utakmice, a posebno je zanimljivo pratiti njegovu agresivnost na skoku. Posle samo tri skoka u prvoj utakmici, sledele su utakmice sa osam, sedam i 11 skokova. U tom stilu će verovatno nastaviti i noćas jer ima prednost u visini nad bilo kojim igračem Bostona protiv kojeg će biti u izravnom dvoboju.

POL MISLAP (broj koševa (10,5), tip više, kvota 1,90)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Pol Milsap stvarno nije dobro izgledao u utakmicama između Denvera i Jute, pa mu je minutaža u toj seriji iz meča u meč bila sve manja. Ali, iskusni veteran je dobro odigrao prve dve utakmice protiv Klipersa. Ekipa iz Los Anđelesa daje mu dosta prostora, a njemu je jako važno da je uspeo da pogodi poneku trojku. U obe utakmice je postigao po 13 poena, a s obzirom na prikazanu igru, očekujemo da i nastavi u sličnom stilu.

KAVAJ LENARD (broj koševa (29,5), tip više, kvota 1,80)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

"Ranjena zver" je najopasnija, a igrači Klipersa su sigurno ranjene zveri posle prave lekcije koju im je Denver očitao u drugoj utakmici. A ako želimo birati najopasniju 'zver' kod Klipersa to je definitivno Kavaj Lenard koji mirno, bez ikakvih emocija, može da postigne 30 poena. Uostalom, protiv Dalasa je u šest utakmica išao na najmanje 30 poena, a jednom se zaustavio na 29, s time da je posle svakog poraza bio najbolji na parketu u sledećoj utakmici.

NBA - POLUFINALE KONFERENCIJA

Utorak

ISTOK

00.30: (2,25) Toronto (12,5) Boston (1,80) /u seriji: 2:2/

ZAPAD

03.00: (4,00) Denver (15,0) Los Anđeles Klipers (1,30) /u seriji: 1:1/

***kvote su podložne promenama

PIŠE: EMIR FULURIJA