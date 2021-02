Umalo veliko iznenađenje u četvrtfinalu Kupa Španije. Barselona je tek posle produžetka slomila otpor borbene Unikahe, koju je predvodio nezadrživi Dario Brisuela. Ipak, odlični bek nije mogao sam protiv katalonske mašinerije, koja je na kraju slavila sa previsokih 103:93.

Brizuela je meč okončao sa fantastičnih 33 postignuta poena za 33 minuta na parketu. Radio je šta je hteo na terenu, pogađao iz otvorenih šuteva, posle prodora, izgubio i čak devet lopti, a na kraju je mogao i samda pobedi ekipu Šarunasa Jasikevičijusa. Ipak, za nešto više mu je nedostajao bar još jedan, iole raspoložen saigrač.

Ekipa Fotisa Kacikarisa je u večerašnji meč ušla sa velikom željom da napravi ogroman podvig i plasira se u polufinale. Već u prvoj četvrtini Unikaha je imala neverovatnih +20 (9:29), ali se sve to istopilo već do kraja prvog poluvremena kada je bilo svega pet poena prednosti za klub iz Malage.

Iako je delovalo da će Unikaha pasti već u trećoj deonici, to se nije dogodilo, pošto je taj period meča završen je rezultatom 21:21. Ipak, Barselona je uspela u svojoj nameri u četvrtoj četvrtini. Ne samo da je Šarasov tim uspeo da dođe do preokreta, već je došao i do devet poena prednosti (79:70), ali je Unikaha imala dovoljno snage da odgovori. Furioznom završnicom, a na kraju i porenima Tima Abromaitisa u poslednjoj sekundi napada, klub iz Malage je izborio produžetak, ali tamo ipak nije imao dovoljno snage.

Kod Barselone je najefikasniji bio Kori Higins sa 22 postignuta poena, dok je Kalates ubacio 17.

Dodatnih pet minuta igre Barselona je rešila u svoju korist rezultatom 15:5 i došla do prolaska u polufinale, gde je očekuje Baskonija. Drugi polufinalni par čine Real Madrid i Tenerife.

KUP ŠPANIJE - ČETVRTFINALE:

Real Madrid - Valensija 85:74

/Dek, Tompkins 23 - Van Rosom 16/

Tenerife - San Pablo 87:76

/Salin, Fitipaldo 18 - Rivero 12/

Baskonija - Huventud 96:87

/Gedraitis, Polonara 19 - Brodzijanski 18/

Barselona - Unikaha 103:93

/Higins 22 - Brisuela 33/