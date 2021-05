Svanuo je dan odlučujuće utakmice polufinala Jadranske lige. Crvena zvezda i Igokea igraju utakmicu sezone (TV Arenasport, 18.30), utakmicu u koju staje sve ono što su jedni i drugi radili prethodnih sedam meseci. Sve pobede, porazi, usponi i padovi, povrede, taktičke zamisli, vreme provedeno u putovanjima, na treninzima, u oporavku... Ovo je trenutak istine!

Posle još jednog prilično lošeg izdanja u Laktašima Crvena zvezda više nema prava na grešku, kiks i poraz. Ne ako i dalje želi da sanja evroligaški san i odbrani jadranski tron od najvećeg konkurenta poslednjih godina. Da bi se uopšte došlo do finala koje startuje u nedelju, Crvena zvezda prvo mora i po treći put u Beogradu da nadigra ekipu s kojom se mučila u svakom ovosezonskom odmeravanju snaga. A to neće biti nimalo lako, pogotovo kada je sav pritisak na leđima crveno-belih, dok gosti iz Aleksandrovca nemaju šta da izgube...

18.30: (1,20) Crvena zvezda (19,0) Igokea (5,00)

U danu pre odigravanja utakmice isplivala je vest da je Kori Volden odradio tek jedan ekipni trening posle deset dana. Imao je problema sa povredom leđa, zbog čega je samoinicijativno tražio da primi “blokade“ i igra na svoju ruku. U tome leži razlog onako lošeg izdanja u Laktašima prošlog petka, kada je odigrao verovatno najslabiju rolu otkako je stigao u Crvenu zvezdu iz redova večitog rivala. Nova glavobolja za Dejana Radonjića pored rovitog Voldena je povreda skočnog zgloba Ognjena Dobrića koja ipak nije ozbiljnije prirode pa se očekuje da levoruki šuter iz Knina bude na parketu dvorane Aleksandar Nikolić u utorak kasno popodne.

“Posle niza odigranih utakmica sa Igokeom jasno je da nije slučajno da postižu odlične rezultate, i to čitave sezone. Atletiski odličan tim koji vešto koristi svoje mogućnosti. Siguran sam da će Ognjen Dobrić da stisne zube, ali svakako mora da se podigne stepen odgovornosti kod svih u meču kome želimo da odigramo bolje nego u Laktašima, da budemo konstantniji u igri, da gradimo rezultat i da dođemo do onoga što želimo a to je pobeda“, izjavio je Dejan Radonjić.

Za razliku od šefa stručnog štaba Crvene zvezde Dragan Bajić nema prijavljenih zdravstvenih problema u timu. On je u poslednjoj izjavi pred susret u glavnom gradu Srbije praktično ponovio ono što je izgovorio posle ubedljive igre i trijumfa u Laktašima – Igokea dolazi po pobedu!

“Mi smo u revanšu ponovo ispisali istoriju kluba prvom pobedom u plej-ofu za nas. Ja sam posle meča govorio može se reći vruće glave, ono što sam uspeo da vidim, a znajući kakve smo zadatke stavili pred svoje igrače da su oni to ispoštovali u najvećoj meri, da su odigrali jednu sjajnu utakmicu i posle analize i odigranog meča opet stojim da smo odigrali utakmicu na jednom visokom nivou, pogotovo kada je defanzivni deo igre u pitanju. Samim tim sam rekao da znam sa kakvim momcima radim, pun sam samopouzdanja i opet se držim te stvari da mi u Beograd ne idemo s belom zastavom“, poručio je Bajić i dodao:

“Idemo da pružimo što jači otpor sigurno favorizovanom protivniku, s namerom da dobijemo taj meč i da ispišemo novu stranicu i da se plasiramo u finale plej-ofa ABA lige. Mislim da kao trener, nakon svih ovih odigranih utakmica, pogotovo sa Crvenom zvezdom, imam pravo da tako razmišljam“.

Igokea je u poslednjih pet i po godina samo jednom slavila kao gost Crvenoj zvezdi u Beogradu. U dosadašnjih devet majstorica Jadranske lige kroz obe faze doigravanja domaćin je slavio šest puta. Crvena zvezda je dobila sve četiri odlučujuće utakmice (treću ili petu) otkako igra Jadransku ligu. Ipak, da bi slavila ponovo, Crvena zvezda mora da dobije mnogo više od vodećeg tandema Lojd – Volden, ali i da izvuče dobre role od domaćih igrača, pogotovo Dejana Davidovca. Da protivnika uspori čvrstom odbranom i pokuša da razigra Lendrija Noka. Opet, Igokea je ta koja ne bi trebalo da oseća pritisak moranja, što za Zvezdu može da bude dvosekli mač.

JADRANSKA LIGA - POLUFINALE

Majstorica

