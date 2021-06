Drugi put zaredom košarkaši Srbije se iz Atine vraćaju s osvojenim Akropolis kupom, dok selektor Igor Kokoškov u beogradsku bazu stiže s osećajem da ga čekaju pune ruke posla.

Iako u krnjem sastavu, Orlovi su uspeli da odigraju tri kvalitetne utakmice na jugu Evrope, svaku bolju od one prethodne. Stručni štab je imao šta da vidi tokom tri dana boravka u glavnom gradu Grčke, pogotovo od igrača koji su po stažu proveli najmanje vremena u dresu nacionalnog tima. Ako je suditi po detaljima iz Atine, Ognjen Dobrić i Filip Petrušev su zacementirali mesto u reprezentaciji minimum za olimpijske kvalifikacije. Dalje nećemo ni da razmišljamo jer treba ipak prvo da se overi viza za Tokio. Aleksa Avramović je potvrdio da nije nagrađen slučajno, dok se kod Dragana Milosavljevića ponovo oseća energija zbog koje je Saša Đorđević svojevremeno rekao da je "duh ekipe i igrač koji je primer ponašanja i odnosa prema igri i timu". Ali, krenimo redom...

Posle odluke Nikole Jokića da preskoči reprezentativne obaveze ovog leta, te ranijih povreda Nikole Milutinova i Miroslava Raduljice, praktično nema dileme da će centarski tandem u predstojećim kvalifikacijama biti Filip Petrušev - Boban Marjanović. Najbolji igrač Mege nastavio je da pruža vrhunske partije u dresu Orlova, toliko da je postao prvi igrač još od neponovljivog Radivoja Koraća koji je u uvodne četiri reprezentativne utakmice beležio bar po 20 poena! Rekord čuvenog Koraća ostaje ipak nedodirljiv, pošto je on granicu od 20 poena prelazio u prvih deset mečeva za Jugoslaviju.

Filip Petrušev (©MN Press)

Čak i da je konkurencija pojačana prisustvom najkorisnijim igračem NBA lige i jednim od najboljih evropskih centara Petrušev bi verovatno pronašao svoje mesto u timu Srbije jer to po igrama zaslužuje. Uostalom, selektor Igor Kokoškov je ukazanim poverenjem već pokazao koliko mu veruje. Posle igara u Megi koje su mu omogućile da objedini zvanje MVP i najboljeg strelca Jadranske lige, te člana idealne petorke, talentovani centar sada može s nestrpljenjem da čeka nove takmičarske izazove i kvalitetnije protivnike kako bi dokazao da ništa od onoga što mu se dešava nije slučajno. Posle 21 poena Portoriku i 23 poena Meksiku, gde mu je jedan skok nedostajao za dabl-dabl, momak koji je u aprilu napunio 21 godinu odigrao je nešto manje od 16 minuta protiv Helena i skupio 11 poena, uz četiri uhvaćene lopte. Verovatno mu je Kokoškov namerno "obarao" minutažu kako bi ga sačuvao za nastavak priprema i pre svega - kvalifikacije.

Imaće Petrušev podršku u Bobanu Marjanoviću koji je odigrao stabilan turnir i podsetio koliko može da bude upotrebljiv u napadu, ali i dalje kao predmet spora ostaje odbrana u situacijama kada ga napadaju brži igrači. Struka najbolje zna kako da uklopi sisteme igre s jednim i drugim centrom u oba polja, a to što Srbija ima dva potpuno različita tipa centra na raspolaganju nikako nije loša stvar. Naprotiv. Prisustvo Nikole Milutinova kraj klupe Srbije i na treninzima dobra je stvar jer ostavlja nadu da bi rođeni Novosađanin mogao da zaigra u nekom trenutku, a kada će to biti prevashodno zavisi od procene doktora koji ga je operisao, te struke u našem timu.

Igre Ognjena Dobrića privukle su najveću pažnju, mada posle svega što je odigrao u dresu Crvene zvezde od povratka Dejana Radonjića i sveukupnog značaja za osvajanje triple krune, nikako ne sme da bude iznenađenje. Levoruki šuter iz Knina pokazao je uz Petruševa najviše u Atini, što i te kako može da obraduje stručni štab posle saznanja da je Bogdan Bogdanović sa Atlantom otišao korak dalje i zakazao duele s Milvokijem u konferencijskom finalu zbog čega ne može da stigne na olimpijske kvalifikacije.

Dobriću se sezona još nije završila i on je u takmičarskom ritmu preko osam meseci! Strateg Crvene zvezde tempirao mu je formu za idealni trenutak sezone, jer su upravo njegovi hici i partije doprineli tome da se na Malom Kalemegdanu slavi nova titula u Jadranskoj ligi i ostanak u Evroligi, te da ponovo bude "Kališ u junu", kako to navijači vole često da govore u slavljeničkom zanosu. Dobrić je Akropolis kup završio kao drugi strelac Srbije iza Petruševa (18,3) sa 16,6 poena. Prvo 15, potom 17, pa 18 poena Grčkoj kada je bio najefikasniji uz Aleksu Avramovića, vedeta Crvene zvezde pucala je trojke na celom turniru s procentom kao na video igrici - 70 odsto (7/10). Zbog sveprisutnosti na parketu, energije, zalaganja, želje i prikazanih rola Ognjen Dobrić je zasigurno kupio mesto u timu!

Ognjen Dobrić (©MN Press)

Podsetimo, pored Bogdanovića Srbija na spoljnim pozicijama ne može da računa na Nemanju Nedovića koji se još oporavlja od posledica virusa korona i Marka Gudurića koji je u Minhenu na terapijama zbog, kako je selektor potvrdio "hroničnog problema s tetivom". Ognjen Jaramaz je ranije otpao zbog povrede.

Aleksa Avramović je neko ko bi takođe mogao da profitira zbog igara na Akropolis kupu. Počeo je malo nesigurno protiv Portorika, kada je i odigrao nepunih 13 minuta i podelio pet asistencija, ali kako su se utakmice ređale, tako je podizao ritam. S obzirom da je Stefan Jović bio jedini klasični plejmejker u opticaju, Avramović je najviše vremena na parketu i proveo kao organizator igre, mada se protiv Grčke raspucao i skupio 18 poena uz 7/10 iz igre. Radio je na parketu sve što je trebalo - razigravao saigrače, kupio lopte na skoku, kvario napade protivnika... Poput Dobrića i kod njega su se osetili velika energija i želja za dokazivanjem. Jedini je u Srbiji sa svih šest odigranih utakmica u kvalifikacijama za Evrobasket, bio je među najstandardnijima i u predigri za Mundobasket i ako Kokoškov odlučida ga stavi na konačni spisak biće to apsolutno zasluženo.

IZBOR UREDNIKA

Stare kajle nacionalne selekcije nisu razočarale. Milosavljević je pokazao crtu neverovatnog borca jer se posle 21 meseca pauze zbog problema sa kolenima vratio na parket i poslao svima jasnu poruku da nema nameru da se preda. U Megi je počeo da hvata zalet, vidi se da mu još malo nedostaje rutine, ali najviše zbog igre u odbrani i uloge u svlačionici Milosavljević je legitimni kandidat za kvalifikacije. Stefan Jović je standardno bio najviše posvećen tome da saigrače učini boljim, mada se na njemu još oseća to da nije igrao od marta što je apsolutno normalno. On je u međuvremenu radio individualno, pred samo okupljanje i pod budnim okom struke, ali njegovi kvaliteti su nesporni i najvažnije je da bude onaj pravi u kvalifikacijama, pa onda i u Tokiju ako se obezbedi plasman.

Nemanja Bjelica je ljubav prema reprezentativnom dresu dokazao odlukom da se od prvog dana pojavi na pripremama i bude tu bez obzira na to što nema više NBA ugovor. Ne treba ni trošiti reči na to zbog čega je važan za Srbiju i koliko je nedostajao u Riju 2016. i Istanbulu 2017. godine, najvažnije je da je sada tu. Kao verovatno najsvestraniji igrač u timu upravo je bio u svakom trenutku tu da pogura ekipu napred. Procenti šuta su u ovom trenutku nevažni, Bjelica je među iskusnijima i to ne treba nikako da se zaboravi.

Košarkaši Srbije (©MN Press)

Igor Kokoškov je pre odlaska u Atinu najavio da će kapiten Miloš Teodosić ostati u Beogradu kako bi odmorio još malo posle duge sezone, ali da on nastavlja pripreme, dok je najavio da će Vasilije Micić, Nikola Kalinić i Vladimir Lučić da se priključe treninzima dok se Orlovi vrate iz Grčke. Utakmica s Meksikom je u sredu, tada će možda već neko od njih biti u sastavu. Sada čekamo da sačekamo konačni spisak za kvalifikacije...