Ne može biti pozitivno kada izgubite, ne može ni mnogo mračno kada odigrate kako je Partizan odigrao sinoć u Badaloni protiv Huventuda (85:82). Košarka je takva da se često utakmice rešavaju u samoj završnici, tako je bilo i ovoga puta, a sticaj nesrećnih i nespretnih okolnosti doveo je do toga da Partizan porazom krene sezonu.

Bilo je tu i čudnih sudijskih odluka, loših poteza i promašaja za tri, manjka asistencija i poena sa linije za slobodna bacanja, ali kada se sve sabere i oduzme crno-beli nisu ostavili loš utisak. Ali, ga nisu ni kompletirali i zavili u mašnicu. Imali su 10 poena prednosti na ulasku u poslednju četvrtinu i nisu uspeli to da sačuvaju.

Početak je sezone, prva je utakmica, skoro je nemoguće izvlačiti bilo kakve zaključke, previše je rano za tako nešto, ali možemo svakako da iznesemo pet utisaka. Ima ih i više, ali za početak sezone pozabavimo se sledećim:

FAULOVI

Dva su bila ključna - Pejdžov i Jaramazov. Da li su bila ili nisu, to je do sudija. Dosuđeni su i to je kraj bilo kakve diskusije na tu temu. Moraće crno-beli da paze u odsudnim trenucima, da ne dopuštaju sebi da na jeftin način gube utakmice kao što je to ovoga puta bio slučaj. Ne može se reći da je Huventud nešto nadigrao Partizan, ni po utisku ni po rezultatu. Detalji su odlučivali.

I to su možda upravo bili faulovi. I to iz tri razloga.

Prvi ugao gledanja na faulove smo pomenuli, misleći na ove dosuđene u završnici. Drugi aspekat se može vezati za promašena slobodna bacanja, a treći na brz problem sa faulovima Erika Mike i Vila Mozlija.

Crno-beli su sinoć imali 21 slobodno bacanje, a pogodili su 13. Dakle, Partizan je samo u tom vidu izgubio osam poena (na kraju poražen sa tri razlike). Dakle, nebitno kako su sudije svirale, Partizan je imao sve u svojim rukama i izgubio je (i u velikoj meri) zbog promašenih penala.

Treće, Mika je upisao dva faula već posle nepune prve četvrtine, dok je i Mozli za njim skupio dva penala, pa je Janković morao u igru (što se na kraju pokazalo i kao dobro po crno-bele). Uglavnom, videlo se da centri moraju da vode više računa sa faulovima, a to je povezano i sa sledećim utiskom.

GRAĐENJE KOŠA

Više puta smo isticali da Partizanu nedostaje visina ispod koša, da nema visokih centara, te da bi timovi koji imaju visokog igrača ispod koša mogli da prave problem crno-belima. Upravo je Huventud takav jer ima Anta Tomića koji je visok čak 218 centimetara.

I videlo se u nekoliko navrata kako je nemoguće braniti ga, mada treba istaći da nema mnogo takvih igrača i takvog kvaliteta, posebno ne u Evrokupu. Zato su Mika i Mozli vrlo brzo došli do dve lične. Čak je Tomić znao i licem da napadne Miku i lako mu pripiše novu ličnu.

Vil Mozli (©MN Press)

Partizan je tokom pripremnog perioda imao problema sa građenjem koša posle promašaja protivnika, a juče je dopustio 14 ofanzivnih skokova. Tomić je ukupno imao šest skokova, dva ofanzivna.

Utisak je da je Partizan dobio na atleticizmu sa Dangubićem i Mekintajerom (sinoć upisao šest skokova, sve defanzivni), pa i kada se vrati Zagorac u tim biće važno da i igrači sa nižih pozicija krenu na skok i pomognu visokim. To je prošle sezone odlično radio Kori Volden i bio je fenomenalan u skoku s obzirom na visinu i poziciju koju igra. Isto važi i za Zagorca. Evo sada je i Mekintajer dobro počeo.

Partizan bi trebalo da bude još oprezniji i sigurniji u ovom aspektu. Posebno ako bude uspevao da igra čvrstu odbranu.

RAŠON TOMAS

Kao što je za sve prethodno navedeno rano donositi zaključke, slično je i sa Tomasom. Ako se sećate početka prošle sezone, on je bio najbolji igrač crno-belih. I na ABA Superkupu, a u prvom kolu je skoro sam pobedio Veneciju u gostima.

I evo na startu ove sezone pokazao je ponovo dobru igru, protiv Huventuda je demonstrirao koliko dobar može da bude, a ne moramo da pričamo koliko je to važno crno-belima.

Partizan na četvorci još ima Stefana Jankovića i Novicu Veličkovića, tako da je Rašonova uloga ove sezone izuzetno važna. Sinoć je odigrao jednu od najboljih utakmica u crno-belom dresu, dao je 15 poena, imao je osam skokova i čak četiri asistencije što do sada nismo mogli od njega da vidimo. Imao je i dve ukradene lopte i jednu blokadu i dve izgubljene lopte.

Opet je imao šut za tri poena 0/2, jednostavno ga to neće, ali ako se bude koncentrisao da igra kako je juče igrao, da ne ispucava sa distance, već da učestvuje u skoku i igra u reketu, da ubacuje odbitke i odigra koji put leđima, Partizan može zadovoljno da trlja ruke.

Ako tako bude i bilo, tu “kredit” ide ka Šćepanoviću. Kao i za mladog Trifunovića koji je izgledao prilično dobro na parketu, ali videćemo kako će se to sve odvijati u nastavku sezone. Tek je odigrana prva utakmica sezone.

BEKOVI

Kao što je Rašon pozitivan utisak, ali onaj ne toliko očekivan i konstantan (gledajući prošlu sezonu), onda su bekovi crno-belih sigurno najbolji deo tima.

Sastav Ognjen Jaramaz – Markus Pejdž – Miler Mekintajer – Nemanja Gordić može svakom timu da napravi problem. Ako ne ide samo ih zamenite, rotirate, i dobićete dobitnu kombinaciju. Tako je radio Trinkijeri, tako i sada Šćepanović.

Krenuo je Jaramaz, potom se pojavio Gordić, pa je trojke vezao Pejdž, pa poene izmislio Kodi. Da je Partizan dobio, oni bi bili najzaslužniji za trijumf. Tu leži glavna Partizanova snaga.

Jaramaz i Gordić su dali po 12 poena, Mekintajer devet i Pejdž osam. Sigurno je da svako od njih može i još bolje od ovoga (posebno Pejdž kad uđe u seriju), tako da kada je ova četvorka u pitanju Partizan ove sezone ne mora da brine sa bekovskim pozicijama.

Tu je zategnut kao struna. Znali smo to i pre Huventuda, a sinoć samo dobili novu potvrdu.

POVREMENO DOBRA ODBRANA

Na početku utakmice užasna, a kasnije sve bolja i bolja. Posebno u drugoj i trećoj četvrtini kada su crno-beli i napravili 15 razlike i to mora da bude zvezda vodilja crno-belima za nastavak sezone. Na kraju krajeva sve počinje i završava se odbranom.

Možda i važnije, odnosno povezano s tim – energijom. Ona je ključna.

Partizan kao da je tokom druge deonice stavio prst na čelo i setio se kako je igrao defanzivu prošle sezone i onda to počeo da radi. Porasla je agresivnost, energija, pa je pod komandom Mekintajera Partizan radio dobar posao u tom smeru, a imao je i Dangubić dobre defanzivne momente (i loše ofanzivne).

Još je rano, a Partizanova glavna okupacija biće da dotera odbranu na dobar nivo, da ti periodi kidisanja po terenu budu što duži. Podsetio je u tom delu nekoliko puta crno-beli vod na prošlu sezonu. I tome treba da stremi.

Šćepanović je na tome insistirao tokom priprema i videćemo kako će se to dalje odvijati. Kao i kako će funkcionisati svi navedeni elementi igre. Prvi naredni poligon pokazivanja za Partizan biće Borac na startu ABA lige.

Put je dugačak, sezona tek što je startovala, Huventud je arhiviran.

Kakav je utisak ostavio na vas Partizan u prvoj utakmici sezone?