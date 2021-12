Uzalud ubaciš 31 poen, kad ti zadrhti ruka u šutevima za pobedu! Dearon Foks tragičar Kingsa (VIDEO)

Dominiraš čitavu utakmicu, nosiš svoj tim ka velikom slavlju, do dve sekunde pre kraja imaš 8/8 sa linije penala, a onda dođu oni odlučujući za pobedu ili makar produžetak, a tebi se stegne ruka i sve promašiš... Dearon Foks je iz uloge apsolutnog heroja Sakramenta očas polsa postao veliki tragičar. Častio je Šarlot na svom terenu i bio direktno odgovoran za 15. poraz svoje ekipe u sezoni - 123:124.

Koliko su to bili ukleti trenuci za Kingse govori i činjenica da je posle drugog promašenog penala, do lopte uspeo da stigne Marvin Begli, koji je iz "odbojke" uspeo da dobaci samo do obruča, pa je veliko slavlje u Šarlotu moglo da počne. Samo tri sekunde ranije, sa suprotne strane, jedan od dva penala uspeo je da ubaci Kodi Martin, što se ispostavilo pobedonosnim poenom za Hornetse.

Šarlotovo slavlje bilo je apsolutno zasluženo, s obzirom da je domaćin u poslednjoj deonici uspeo da preuzme vođstvo protivnika, koji je konstantno vodio tokom drugog i trećeg perioda. Ipak, iako je u jednom trenutku tokom odlučujuće četvrtine domaći imao i osam poena prednosti (109:101), to mu nije bilo dovoljno da osigura lagano slavlje, već je dozvolio protivniku da se vrati i to ga je umalo koštalo poraza.

Dearon Foks je pored 31 poena imao i pet asistencija, a zapažen učinak kod Sakramenta imao je još samo Terens Dejvis, koji je postigao 19 poena i imao osam skokova. Šarlot je imao znatno ravnomernije raspoređen učinak igrača. Tako je Džejms Bunajt ubacio 24, Maljs Bridžs 23, a Keli Ubre 22 poena. Bulo je to 15. slavlje Hornetsa u sezoni.

Bogdan Bogdanović još uvek pauzira zbog povrede zgloba protiv Niksa 27. novembra, a njegova ekipa je doživela 13. poraz u sezoni. Atlanta je na svom terenu poražena od lidera istoka Bruklina (105:113), a najzapaženiji u slavlju gostujućeg tima bio je legendarni Kevin Durant sa 31 postignutim poenom. Isti broj poena kod domaćina, postigao je Tre Jang, koji je ostvario i dabl-dabl učinak zahvaljujući 10 ostvarenih asistencija.

Tačan datum za Bogradnovićev opravak još uvek nije tačno postavljen, ali poslednje informacije kažu da napreduje u radu, sve manje oseća bol, dosta šutira na treningu i sve ide u pozitivnom smeru.

Luka Dončić je ubacio 27 poena i imao po devet skokova i asistencija, ali to nije bilo dovoljno njegovom Dalasu da izbegne poraz u Indijani (93:106). Boban Marjanović je čitavu utakmicu presedeo na klupi za rezervne igrače, a najefikasniji u pobedničkom timu bio je Karis Levert sa 26 postignutih poena. Dosta dramatično bilo je u Torontu, gde je heroj utakmice bio Geri Trent, koji je sa četiri vezana poena u završici doneo veliko slavlje domaćinu (90:87). Isti igrač je bio ujedno i najefikasniji pojedinac meča sa 24 postignuta poena.

NBA - REZULTATI:

Šarlot - Sakramento 124:123

/Bunajt 24 - Foks 31/

Indijana - Dalas 106:93

/Levert 26 - Dalas 27/

Atlanta - Bruklin 105:113

/Jang 31 - Durant 31/

Toronto - Njujork 90:87

/Trent 24 - Baret 19/

Hjuston - Milvoki (u toku)

Minesota - Klivlend (u toku)

Nju Orleans - Detroit (u toku)

Oklahoma - LA Lejkers (u toku)

Finiks - Boston (u toku)