Puno toga zanimljivog događa se u NBA ligi. Ono najvažnije je da, srećom, poslednjih nekoliko dana dolazi sve manje vesti o igračima koji su zaraženi koronavirusom ili su bili u kontaktu sa zaraženim pa su ekipe sve kompletnije, odnosno nema puno izostanaka. To automatski donosi i bolju košarku, a svake večeri praktično imamo nekoliko odličnih utakmica.

U sledećem razdoblju treba paziti na ekipe koje nisu najbolje ušle u sezonu, a očekivali smo da budu sigurni u plejofu, ako ne i nešto više od toga. Pre svega se to odnosi na Majami Hit koji je na učinku 7/14, a to Džimi Batler i društvo sigurno nisu očekivali kada su ulazili u sezonu nakon šta su u prošloj bili u NBA finalu. No, Majami je imao velikih problema s koronom, bez glavnih igrača su uglavnom gubili utakmice pa sada moraju da se “vade“', a to im nikako neće biti lako.

Na Istoku je ispod očekivanja i Toronto, ali možda bi trebalo preispitati očekivanja koja smo imali od ove ekipe jer se pokazalo da su odlasci Marka Gasola i Serža Ibake Torontu čak i teže pali od odlaska Kavaja Lenarda i Denija Grina. Što se Zapada tiče, ispod očekivanja su Nju Orleans Pelikansi, ali prava priča je Dalas Maveriks. Ekipa iz Teksasa je na učinku od devet pobeda i 14 poraza, gora od njih na Zapadu je samo Minesota, a Luka Dončić iz utakmice u utakmicu deluje sve nervoznije. Očigledno je da trejd u kome je Dalas dobio Džoša Ričardsona i izgubio Seta Karija, nije bio baš najuspešniji, a sve se više čini da su u pravu bili oni koji su pre sezone smatrali da Kristaps Porzingis ne može da igra košarku na onom najvišem nivou koji se od njega očekuje.

Bilo kako bilo, pazite na Majami, Toronto i Dalas. Te tri ekipe će sigurno u svakoj sledećoj utakmici ići maksimalno na pobedu jer bi novi niz poraza značio i opraštanje od ambicija koje su timovi imali uoči sezone. Što se večerašnjih utakmica tiče, Toronto gostuje kod Bruklina, Majami čeka Vašington dok Dalas ima dan pauze. Ukupno se večeras igra 9 mečeva, a mi vam, uobičajeno, donosimo naša četiri saveta za klađenje.

KAVAJ LENARD (broj poena (26,5), tip više, kvota 1,85)

Teško je reći da je ekipa, koja je u svim najavama sezone proglašena jednim od favorita, iznenađenje dosadašnjeg dela sezone, ali Klipersi stvarno igraju bolje nego što smo mislili. Serž Ibaka i Nikolas Batum su se pokazali kao sjajna pojačanja, ali je za ekipu iz Los Anđelesa mnogo važnija činjenica da Kavaj Lenard i Pol Džordž imaju odličnu sezonu. Šta se Lenarda tiče, on je na proseku od 26,2 poena, 5,3 skokova i 5,3 asistencija uz pomalo neverovatnih 51,3% šuta i 40,4% za tri. Kavaj je očigledno odlučio da pokaže svima da ona igra iz plejofa nije najbolje šta Klipersi mogu da pruže, a u kakvoj se formi nalazi govori i podatak da je večerašnju marginu, koja nikako nije mala, u poslednjih 11 utakmica prebacio čak osam puta. U tih 11 utakmica samo je dva puta imao procenat šuta manji od 50% i to nam daje za pravo da očekujemo da će i večeras Kavaj da ide “više“.

KEVIN DURENT (broj poena (27,5), tip više, kvota 1,85)

Ako Kavaj Lenard ima odličnu sezonu, šta reći za Kevina Durenta? On je na proseku od 30,8 poena, 7,5 skokova i 5,2 asistencija uz 53,3% šuta i 45,2% za tri poena, a ne zaboravimo da čovek više od godinu i po nije igrao košarku zbog povrede. U 17 utakmica, koliko ih je Durent odigrao ove sezone, on niti jednom nije postigao manje od 20 poena, a večerašnju marginu nije prebacio samo dva puta. I on je, poput Lenarda, u nekoj vrsti misije - da pokaže svima da se ne sme pričati o najboljem košarkašu na svetu, a da se on ne spomene, ali i da je Bruklin može da funkcioniše dobro s njim, Kajrijem Irvingom i Džejmsom Hardenom kao “velikom trojkom“. Za sada mu ide dobro.

DEVIN BUKER (broj poena (23,5), tip više, kvota 1,85)

Feniks je imao rezultatskih problema dok je Devin Buker bio povređen, a odmah u prve dve utakmice nakon povratka on je pokazao koliko je nedostajao Sansima. Ubacio je 24 poena Dalasu i 25 Nju Orleansu, a večeras bi mogao da nastavi taj niz jer Feniks igra protiv Detroita koji je trenutno najgora ekipa na Zapadu s učinkom 5/16. Sansi su odlično ušli u sezonu, ali su nakon toga malo pali pa ovakve utakmice ne smeju da gube ako žele da zadrže mesto među osam timova na Zapadu. Buker šuterski sigurno može da im donese dovoljno pobeda, nadamo se da će tako biti i večeras.

LAMELO BOL (broj poena (12,5), tip više, kvota 1,85)

LaMelo Bol trenutno izgleda kao igrač koji može da ponese naslov najboljeg rukija godine, a on je jedan od razloga zbog čega Šarlot ove sezone izgleda bolje nego nekoliko prethodnih. Bolova igra je stvarno lepa za gledati, ali u poslednje vreme je i učinkovita. U poslednje četiri utakmice je Bol na proseku od 19,8 poena, 6,5 asistencija i 5,8 skokova, a posebno je važno da je na 52% šuta. To su brojke koje svakako treba poštovati i uplatiti na “više“ i to bez obzira na to što Šarlot igra protiv odlične Jute. Bol je pokazao da je pravi NBA igrač, prostora će na svakoj utakmici sigurno imati, a u predobroj je formi da ne bi otišao u “više“.

NBA LIGA

Subota

01.00: (1,80) Indijana (12,5) Nju Orleans (2,25)

01.00: (2,30) Orlando (12,5) Čikago (1,75)

01.30: (1,60) Bruklin (13,00) Toronto (2,60)

01.30: (5,00) Klivlend (16,00) Milvoki (1,22)

02.00: (3,70) Šarlot (14,00) Juta (1,35)

02.00: (1,40) Majami (14,00) Vašington (3,35)

02.00: (2,25) Oklahoma (12,5) Minesota (1,80)

03.00: (1,35) Finiks (14,00) Detroit (3,70)

04.00: (1,40) LA Klipers (14,00) Boston (3,35)