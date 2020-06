Uživaćete u košarkaškoj kulturi

Koršarkaška kultura, posvećenost poslu, ljudski kvaliteti, srčanost i čvrstina na terenu - sve su to sinonimi za shvatanje igre pod obručima od strane novog trenera Crvene zvezde Saše Obradovića.

Njegov nekadašnji saigrač i prijatelj Luka Pavićević u razgovoru za Žurnal dobro je predstavio navijačima Crvene zvezde ono što ih očekuje pod vođstvom nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije. Obradović će danas od 11.30 na Malom Kalemegdanu i sam biti uprilici a upozna zvezdašku javnost sa planovima za predstojeći period.

"Ne želim da ulazim u trenerski šesnaesterac, tako da kažemo. Ali jasno je zaključiti da će to biti igra na višim evropskim standardima. Saša je poznat po svom odbranbenom intezitetu, srčanosti i čvrstini, što je prvi preduslov za takmičenje na najvišem evropskom nivou. Međutim, njegove napadačke tendencije su takođe na izuzetnom nivou. Razvija veoma interesantne sisteme, sa dosta nastavka, velikim protokom lopte, što je takođe preduslov vrhunske košarke. Siguran sam da će navijači Crvene zvezde, ali i svi ostali, uživati u takvoj košarkaškoj kulturi", rekao je Pavićević za Žurnal.

Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde, Jugoplastike i mnogih drugih timova kaže da bi mogao da priča o igračkim i ljudskim osobinama novog trenera crveno-belih, ali sada je tema nešto drugo.

"Kao navijač Crvene zvezde, zajedno sa svojim sinovima, veoma sam srećan što je Saša odlučio da se vrati. Na kormilo struke dolazi izuzetan trener, ali i izuzetna ličnost, što je uvek neophodno da bi se vodio projekat jednog tako velikog kluba. Iako sam u Aziji i ne pratim tako detaljno evropsku košarku lako je konstaovati da Crvena zvezda u ovom momentu dovodi vrhunskog trenera iz svoje generacije, što nije lako. Kada se to udruži sa funkcionerskim sposobnostima Nebojše Čovića, očekujem da će Crvena zvezda sa organizacione i stručne strane predstavljati moćan spoj. Predstoji im težak posao regrutacije i selekcije ekipa, za šta su treneri rukovodstvo kluba spremni. Međutim, to je uve delikatno pitanje. Kao trener, znam da to nikada nije lako, ali im želim svu sreću".

Trener Alvarka iz Tokija smatra da crveno-beli u ovom trenutku imaju dobar temelj za narednu sezonu.

"Svi će morati naporno da rade, ali jasno mi je da su svi spremni za to. Kao Sašin drugar i kolega, ali i navijač Crvene zvezde, želim im puno uspeha u pripremama i organizaciji, a posle toga i na svakom narednom koraku. Osećam da bi, uz podršku Zvezdinih navijača, koja sigurno neće izostati, mogli da izgrade pravu tvrđavu. To nikada nije lako uraditi, što se videlo u nekoliko navrata. Smatram da je ovo izvanredan izbor od strane rukovodstva, ali i od strane trenera. Saši je potrebna Evroliga kako bi se probio u prvi prsten najboljih evropskih trenera".

Pored dobre ogranizacije nephodno je i da se sve kockice sklope na pravi način.

"Svi znamo da je to proces u koji je potrebno uložiti izuzetno mnogo truda. Koji zahteva i određenu kolikičinu sreće da bi se došlo do željenih rezultata", zaključio je Pavićević.

