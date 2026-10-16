Čima Moneke (Starsport)
Čima Moneke (Starsport)

UŽIVO: Crvena zvezda – Pariz, početak iz snova!

pet. 16.10.26. | 20:24

Pratite utakmicu iz Beogradske arene na Mozzart Sportu

!!! KVOTE UŽIVO !!!

Evroliga, 6. kolo

Crvena zvezda – Pariz

Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Robert Lotermozer, Marsin Kovalski, Pjoter Pastusjak

Crvena zvezda: Moneke, Nvora, Odželej, Dobrić, Boldvin, Džons, Karter, Đurišić, Kremer, Batler, Vajler Beb, Davidovac

Pariz: Tarpi, Kavalije, Erera, Roden, Etjen, Ajaji, Dokosi, Faje, Morgan, Džonson, Houms, Pereira

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