Foto: Starsport
Foto: Starsport

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda, crveno-beli bez Motlija

čet. 22.10.26. | 19:41

Pratite sa nama dešavanja iz Beogradske arene

EVROLIGA, 7. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - CRVENA ZVEZDA

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel

Partizan Mozzart Bet:

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.

KVOTE ZA UTAKMICU POGLEDAJTE OVDE

tagovi

KK Crvena zvezdaEvroligaPartizan Mozzart Bet
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest