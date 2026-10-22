(Starsport)
(Starsport)

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet – Crvena zvezda, produžetak!

čet. 22.10.26. | 22:55

Pratite sa nama dešavanja iz Beogradske arene

EVROLIGA, 7. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - CRVENA ZVEZDA
/31:21, 21:17, 13:12, 10:25/

Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.

KVOTE UŽIVO ZA UTAKMICU POGLEDAJTE OVDE

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