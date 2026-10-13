(©Starsport)
(©Starsport)

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos, gosti bez Bonge

uto. 13.10.26. | 19:39

Pratite sa nama dešavanja iz Beogradske arene

!!!KVOTE UŽIVO!!!

EVROLIGA, 5. KOLO

PARTIZAN - PANATINAIKOS
/16:16/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Emilio Perez, Manuel Atard, Gentian Cici

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si

Panatinaikos: Kalajcakis, Fransisko, Badio, Hejs Dejvis, Rogavopulos, Grant, Lesor, Jabusele, Ernangomez, Mitoglu, Mancukas, Fal

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