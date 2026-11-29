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KRAJ: Srbija - Italija 102:76
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ned. 29.11.26. | 18:31
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić
SRBIJA - ITALIJA 102:76
/26:17, 26:16, 17:16, 33:27/
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Vencislav Velikov (Bugarska), Fernando Kalatrava (Španija)
Srbija: Plavšić, Dangubić, Petrušev, Marinković, Lučić, Dobrić, Smailagić, Micić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović
Italija: Spisu, Menion, Kandi, Tonut, Rići, Baldaso, Alibegović, Dijuf, Veronesi, Akele, Emedžuru, Pajola
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