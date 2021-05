Kakav početak četvrtfinala ACB lige - Valensija je na mišiće uspela da savlada aktuelnog šampiona Baskoniju i odbrani domaći teren! Tako malo nedostajalo je Baskoniji da ukrade ekipi Đauma Ponsarnaua Fontetu i dođe nadomak plasmana u polufinale, ali je u ključnom napadu za goste Pjeriji Henriju loptu iz ruku oteo Giljem Vives i sprečio da padne njegova kuća - 87:86 (22:18, 13:26, 25:19, 27:23).

Cela utakmica stala je u poslednja dva minuta! Baskonija je u završnih 120 sekundi ušla sa četiri poena prednosti posle dobre reakcije Franca Masenata, što je samo nabilo pritisak na leđa domaćina. E baš tada su najveću odgovornost preuzeli Nikola Kalinić, Bojan Dubljević i Luj Labejri. S vezanim poenima u dve uzastopne akcije kapiten Valensije doveo je rezultat do izjednačenja uz minut i po na semaforu gde je srpski reprezentativac podelio asistenciju i onda upisao važan skok. Morao je Duško Ivanović da reaguje tajm-autom iz kojeg je Baskonija uspela nakratko da zaustavi nalet protivnika preko Rokasa Gijedraitisa. Nije njegov koš slomio duh Slepih miševa jer se na 43 sekunde pre kraja pojavio Labejri sa velikom trojkom kojom je doveo svoj tim u minimalno vođstvo (85:84). Da će pobednika da reši jedna lopta bilo je jasno iz sledećih nekoliko poseda. Henri je rešio na jednoj strani uz 28 sekundi do isteka vremena, da bi Dubljević posle faula Aleka Pitersa ostao siguran sa linije slobodnih bacanja. Uz 5,5 sekundi za igru Ivanović je uzeo poslednji tajm-aut da nacrta akciju za pobedu. Logično je lopta išla na Henrija ali on nije stigao da ispali loptu jer mu je ukrao Vives!

Najefikasniji strelac utakmice bio je Dubljević sa 20 poena, dok je dva manje imao statistički najkorisniji igrač Kalinić (6/7 za dva, 0/2 za tri) koji je je dopisao još sedam skokova i dve asistencije za indeks 24. Strašnu rolu imao je Labejri koji je svih svojih 10 poena na meču ubacio upravo u poslednjoj deonici. Od toga dve trojke iz tri pokušaja. Koliki je bio uticaj trilinga Kalinić-Dubljević-Labejri na konačni ishod govori podatak da su zajedno iskombinovali 23 od 27 poena u završnih deset minuta, uz još šest skokova i četiri asitstencije! Kod gostiju Piters je imao 16, a Henri 15 poena, dok su dvocifreni bili još Akile Polonara i Zoran Dragić sa po 10 poena.

Drugi susret igra se već u sredu od 19.45, a domaćin je Baskonija. Četvrtfinale se igra na dve dobijene utakmice.