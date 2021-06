Zvanično je, Vanja Guša više nije trener FMP-a.

On je imao ugovor do kraja ove sezone, a sporazumnim dogovorom došlo se do zaključka da se saradnja kluba i trenera ne nastavi.

To znači da će tim iz Železnika sledeću sezonu početi sa novim šefom struke. To je FMP i zvanično objavio u saopštenju.

"KK FMP obaveštava javnost da Vanja Guša nije više trener našeg seniorskog tima.

Vanja Guša je imao ugovor sa KK FMP do kraja takmičarske sezone 2020/2021, a odluka da se ne produžava doneta je zajedničkim dogovorom kluba i trenera.

KK FMP izražava ogromnu zahvalnost treneru Vanji Guši koji je uspešno ostvario cilj koji je pred njega bio postavljen u nezavidnoj situaciji, a to je ostanak tima u prvoj ABA ligi.

Od polovine februara kada je preuzeo ekipu ostvario je šest važnih pobeda (Krka, Zadar, Cibona, Mornar, Mega, Krka) od toga većinu na gostujućem terenu i pomogao timu da nekoliko kola pre kraja ABA Lige ostvari primarni cilj.

Vanja Guša ostaje neizbrisiv deo bogate istorije našeg kluba u kome je proveo sedam godina, osvojio je dve titule juniorske Evrolige, uveo u seniorsku košarku brojne igrače KK FMP i konačno ove sezone bez premišljanja preuzeo tim u teškoj situaciji i pomogao nam da ostvarimo cilj.

KK FMP želi Vanji Guši puno uspeha i sreće u nastavku trenerske karijere.

O imenu novog trenera seniorskog tima klub će blagovremeno obavestiti javnost“, ističe se u saopštenju.