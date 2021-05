Prvi čovek moskovskog CSKA Andrej Vatutin jedan je od retkih ljudi sa vrha najvećih evropskih klubova koji je uvek dostupan za razgovor s novinarima i nikada nema problem da razgovara o svim aktuelnim košarkaškim temama, ma koliko one bile ozbiljne i teške.

A, kako je ovih dana verovatno prva tema na Starom kontinentu zatvaranje Evrolige, Vatutin se našao kao odličan kandidat da govori na ovu temu, pogotovo jer je na čelu jednog do najmoćnijih klubova Evrope. Osim toga on je za ruski Match TV govorio i o opciji da VTB liga plati vajld kartu za još jedan klub, te rastanku sa Majkom Džejmsom.

Krenimo redom...

Da li je tačno da Evroliga sanja da postane potpuno zatvorena?

"O tome se raspravlja. Ali tumačenje treba proširiti. Prema mišljenju Evrolige i vodećih klubova, blizu realnosti je prevashodno da timovi ne igraju u nacionalnim prvenstvima. Regularna sezona će dobiti više eliminacionih mečeva među najboljima. Neće ostati snage za igranje u domaćem šampionatu, bar do plej-of faze. Generalno, tema je velika i složena. Učešće CSKA, Reala ili Fenerbahčea u domaćim šampionatima je podsticaj u razvoju za druge i njihova šansa da pobede veliki klub, da napune kasu... Zato neće biti baš prijatno da se napuste ta takmičenja, iako je isplativije napuniti četiri dvorane protiv Reala i Barselone, nego ugostiti protivnike druge klase. Postoje tri scenarija o kojima se raspravlja već dugo. Prvo je povlačenje učesnika Evrolige iz (domaćih) šampionata. Druga opcija je da se pridružimo domaćoj ligi samo u plej-ofu, a treća solucija je da imamo dva tima, jedan za Evropu, drugi za domaće prvenstvo, što zahteva povećanje budžeta. O svemu se razgovara, ali ne postoji univerzalno rešenje. Povećanje broja utakmica izvršiće još veći pritisak na igrače, posebno reprezentativce, što će im onemogućiti da igraju za nacionalni tim. U Rusiji će na ovaj ili onaj način rezultirati sukobom sa Federacijom, Ministarstvom sporta... Jasno je da Evroliga želi da postane analog NBA koja se igra u samo dve države, a ovde je 11 sa različitim zakonima. Dakle, izgledni su sukobi. Možda će jednog dana i biti rešenja, ali teško je zamisliti koje".

Fudbalska Liga šampiona donosi opipljiv prihod učesnicima. Da li Evroliga plaća mečeve?

"Nešto više od 30.000 evra vredi pobeda u regularnom delu, 70.000 u plej-ofu i oko 1.000.000 dobija pobednik Fajnal fora. Tako je bilo pre pandemije. Kada smo pobedili u Vitoriji 2019. godine, potrošili smo više na bonuse igračima i trenerima potpisanim ugovorima nego što smo ukupno dobili za celu Evroligu. Teško je da se nagrade od Evrolige posmatraju kao izvor prihoda, posebno u ovoj sezoni kada je značajno pao prihod od posete. Tačnije, to je nemoguće. Zatvoreni ligaški turnir promenio bi situaciju nabolje. Profit na domaćim utakmicama, plus povećani prihod same Evrolige omogućio bi joj da (nam) plaća više, a klubovi da zarađuju. Ali i dalje smo zadovoljni onim što imamo. I skloni smo da verujemo da Evroliga nije u potpunosti iskoristila tržišne mogućnosti".

Ako Evroliga uvede finansijski fer-plej kao u fudbalu, klubovi neće moći da ga poštuju, pošto prihodi ne mogu da pokriju troškove.

"Fer-plej je uveden i deluje već nekoliko godina. Evroliga metodično smanjuje udeo akcionarskog novca u budžetu, usmerajavjući klubove ka nezavisnoj zaradi. Istovremeno, najblaže rečeno, ne slažemo se sa metodologijom za izračunavanje FPP parametara. Kako da postavimo jedinstveni okvir za klubove iz 11 zemalja ako su različiti životni standardi, interesovanje za košarku, cene ulaznica...? Recimo ako igrač ima dve identične ponude, iz Barselone i Moskve, jasno je da će izabrati Španiju. Evropa, klima, otvorene granice, manje letova... To može da se nadoknadi samo finansijskim dodatkom, ali FFP to ne uzima u obzir. Ovo nije prva godina da se po ovom pitanju prepiremo sa Evroligom. Okolnosti su različite - zahtevi isti. U Rusiji ne postoje čak ni mogućnosti za povezivanje bilo kog fonda, kao što su to učinili katarski šeici i Nejmar, iako nisam pristalica takvih metoda. Ili prodaja dresova. U slučaju kada je košarkaški klub pridružen velikom brendu možete da prikažete ukupan iznos prihoda od robe i niko neće detaljno da gleda da li je to fudbal ili košarka. Naš košarkaški klub nije deo velikog CSKA, što znači da smo i ovde u nepovoljnom položaju. Da ne pominjemo najmanji prihod od ruske televizije u Evropi..."

Koje je FFP parametre postavila Evroliga?

"Ukratko, doprinos vlasnika u troškovima kluba ove sezone ne bi trebalo da pređe 60 odsto, sledeće 50, pa 40 odsto u sezoni 2022/23. Plate igrača ne mogu da budu više od 65 odsto svih troškova. Minimalan budžet za klub je 5.400.000 evra. kašnjenje plata je zabranjeno".

Da li Evroliga misli da je klub nivoa CSKA sposoban da dostigne samostlnost i istovremeno održi visok učinak?

"Oni veruju da nijedan klub ne koristi u potpunosti svoj marketinški potencijal. Istovremeno zaboravljaju da košarka u Španiji i u Rusiji nije ista stvar. Ovde je standardizacija slična prosečnoj temperaturi u bolnici: čini se da je 36,6, samo jedna umre, druga se isprazni. Možete još jače da pogodite marketing i privučete više gledalaca, ali uz cenu ulaznice od 500 rubalja i milionske plate igrača, nećemo poništiti budžet bez vlasnikovog novca, čak i ako iskočimo iz pantalona. U tom smislu, FFP je direktan put ka slabljenju CSKA kao superkluba. Jasno je da smo protiv".

Drugim rečima, ako se iznenada pojavi novac za Dončića ili Duranta i oni se saglase, CSKA neće moći da ga kupi zbog FFP-a?

“Ne može. Nije prva godina da imam papir na stolu: prilikom planiranja određenih akvizicija proveravam koliko imamo prava da potrošimo da ne bismo išli dalje od poštene igre i ne bismo bili kažnjeni. Podatke šaljemo revizorima, Evroliga sve ozbiljno nadgleda. Ne upoređujte sa 2005. ili 2010. kad su uzimali koga smo hteli i mogli. A sledeće godine budžet za transfere biće još manji”.

Kažu da se održao tajni sastanak sedam klubova Evrolige, gde se raspravljalo o pitanju nepoverenja Bertomeuu?

"Nikada se ne umorim od zaprepašćenja brzinom širenja zabluda i neiscrpne vere ljudi u takve stvari. U redu, u stara vremena: novine Pravda su pisale, nema nikoga da opovrgne. Sada je internet prepun lažnih vesti, ali svi se i dalje hrane njima. U Evroligi razgovaramo svi zajedno, ali čak i takav sastanak ne možemo nazvati tajnim. Sa sedam klubova tajnost je potpuno apsurdna. Pročitao sam ga i nasmejao se: ujutru potpišem Obradovića, u vreme ručka Bertomeuu predstavim „crnu marku“, uveče kupim par svetskih zvezda, naporan dan".

Održan je uobičajeni sastanak o trenutnoj situaciji i pitanjima interakcije. Akcionarski klubovi Evrolige žele da znaju malo više i malo više upravljaju turnirom. Na kraju završilo se sve samo na uvećanju korporativnog upravljanja, ništa više. Nema zavera i revolucija...

“Ne postoje klubovi koji bi na takmičenjima odgovarali apsolutno svemu. I nema ničeg misterioznog u periodičnim sastancima. Izglasavanje nepoverenja? Ovo se danas ne radi u piratskom formatu. Osuđeni Džon Silver rekao je: "Silazi sa broda!" Potpune gluposti”.

Da li VTB liga plaća vajld kartu Evrolige?

"Ovo je predmet odnosa dve lige, pitanje je bolje uputiti njima. Ali za prestiž turnira to je važna opcija, karta za Evropu mu daje težinu. Istina, neki od podnosilaca prijava koji ne mogu da se uzdignu iznad određenog nivoa su odsečeni".

Ali postoji sportski motiv?

"Zamislite da je tim „A“ skupio solidne sponzore, ušao u Evroligu kroz domaće prvenstvo i prošao na „Fajnal for“. A vaučer je samo za sezonu. Čini se da novca ima, a igrači na nivou, ali u domaćem prvenstvu nije bilo moguće ponoviti rezultat i Evroliga je završena. Sponzori neće dati novac bez nje, a šta čeka ovaj tim? Evroligu jednostavno neće povući finansijski klub koji igra po sportskom principu. Da li je pošteno? Ne baš. Interesi malih i velikih klubova retko se ukrštaju, ali takav je život, ne možete ga uklopiti u opštu strategiju".

DOK JE ITUDIS U KLUBU, NE MOŽEMO DA RAČUNAMO NA MAJKA DŽEJMSA

Majk Džejms iz vremena u CSKA (©MN Press)

Da li ste mogli da blokirate odlazak Majka Džejmsa?

“Dimitris Itudis i ja se poznajemo već sedam godina i poštujemo posebnosti naših likova. Skrenuo sam pažnju na neke tačke koje, možda, nisu smele biti izrečene. Dimitris je u intonacijama svojstvenim južnjaku dao jasno do znanja da ostaje pri svom mišljenju. Razgovarali smo o tome. Naša veza nije idilična. I dalje verujem, na primer, da potencijal za rešavanje sukoba sa DŽejmsom nije u potpunosti iskorišćen. Ali ako je tokom godina mog rada u klubu 99 posto napetosti moglo da se ukloni bez prejudiciranja svih strana, onda ovu situaciju nije bilo moguće spasiti. To ne bi ništa promenilo. Odluku je doneo trener, koreni su išli u vezu dvoje ljudi. A odnosi su u likovima. To se dešava u porodicama: iskra proleti - i odjednom vatra. Čak i ja ne znam sve detalje onoga što se dogodilo, obe strane vide situaciju na svoj način. Donedavno sam verovao da će se naći konsenzus, ali avaj. Majk je osoba sa svojim osobinama, sjajan majstor. Čestitao je meni i jednom od partnera na odlasku na Fajnal four. Drago mi je zbog njegovog uspeha u NBA, osim što su se uznemirili naslovi u duhu: ‘CSKA je došao do novca’. Rastanak sa igračem u koji ima dvogodišnji ugovor nikada nije bezbolan, ali Majkov dobar učinak u Bruklinu koristi i njemu i nama”, rekao je Vatutin i dodao:

”Bilo je nemoguće predvideti problem. Pre produženja ugovora sa Džejmsom za celu nedovršenu sezonu nije nastao nijedan problem. Štaviše, Majka je želeo ne samo CSKA, već i nekoliko drugih evropskih klubova. Šteta je što su okolnosti zahtevale žrtve, šibica i petrolej su se sreli u nepotrebnom trenutku. Čak i nakon početnog pomirenja, za koje je moralo da se potroši mnogo nerava i energije, kod obojice je i dalje tinjalo. Bio je potreban samo besmislen razlog – i opet se rasplamsalo”.

U dahu je zaključio...

“Jasno je da dok je Dimitris u klubu ne možemo imati Majka”.

U jednom intervjuu rekli ste da je najveća kazna za pojedinca u CSKA bila 70.000 evra. Da li ste pokušali da primenite ovu meru na Džejmsa?

“Dobro pitanje. Odgovor se sastoji iz tri dela. Prva zakonska: za kršenje klupskih propisa, upotrebili smo određeni protokol. Drugo: nakon jedne priče u svlačionici, imao sam razloga da kaznim Majka za ozbiljnu sumu i čak mu raskinem ugovor. Ali još je bilo nade za nagodbu. Pored toga, Majkovi životni gubici u toj situaciji, dva tužna događaja u njegovoj porodici, nismo mogli da novčano udarimo igrača. Kazna ne bi dovela do ničeg dobrog i ne bi imala disciplinsku ulogu. Čovek sa ugovorom od dva miliona dolara više bi zagorčao situaciju tada, nego da ispravi gubitak od 50.000 evra. Treća tačka: u Evroligi postoji sindikalni sporazum koji klubu oduzima neke od poluga upravljanja. Možete nešto da smislite, ali generalno je priča o kaznama vrlo selektivna”.

