Veče koje je Njujork čekao 53 godine: Špalir za šampione i "bejbi bum" u Velikoj jabuci

Koliko Branson znači za zajednicu, kao i to šta o njemu misle stanovnici Velike jabuke, najbolje oslikava podatak koji je u etar pustio Njujork Post . Naime, ovaj list ističe da je ime Džejlen doživelo pravi "bejbi bum" u najmnogoljudnijem gradu SAD-a. U periodu od marta do oktobra ime prve zvezde Niksa poraslo je za više nego duplo u odnosu na prošlo godinu, kao izbor roditelja za njihove sinove, saopštio je Departman za zdravlje i mentalnu higijenu.

Nakon njega je posebno pozdravljen O Dži Anunobi. Momak rođen u Londonu slovi za heroja četvrte utakmice u kojoj je imao neverovatan učinak od 33 poena i tako bio najzaslužniji za preokret i pobedu Niksa koja je timu iz Njujorka praktično donela "meč loptu" za tron.

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Glavni događaj sinoćne ceremonije u hramu košarke bilo je podizanje banera, odnosno zastave na koja ostaje za večnost da svedoči o šampionskom podvigu i tome da su Njujork Niksi bili najbolji tim najjače lige sveta u takmičarskoj 2025/2026. Dakle, šampionska noć u Velikoj jabuci okončana je porazom, ali samo na parketu, rezultatskim ishodom koji u ovakvoj konstelaciji snaga postaje trivijalan. Njujork se poklonio šampionima, stigao je naklon i od Lebrona, a kada se sve to sabere i oduzme, onda je jasno da Niksi i svi u Velikoj jabuci mogu da budu ponosni na veče koje su čekali 53 godine.