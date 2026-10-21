Veče koje je Njujork čekao 53 godine: Špalir za šampione i "bejbi bum" u Velikoj jabuci
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 10:35
Ime Džajlen, koje nosi i najbolji pojedinac Niksa (Branson), u periodu od marta do oktobra postalo je duplo češće u odnosu na isto razdoblje prošle godine
Nisu Njujork Niksi uspeli da pobede na otvaranju nove NBA sezone. Trijumf iz Medison Skver Gardena odnela je ekipa Filadelfije, ali ne deluje kao da se bilo ko u Velikoj jabuci potresao zbog poraza na startu NBA karavana, a razlog je jednostavan.
Gotovo pet i po decenija (53 godine) Niksi su čekali na šampionski prsten. Njujorčani su do istog došli lane, savladavši u velikom finalu San Antonio Sparse i tako prekinuli neverovatno dug post bez šampionskog naslova. Upravo su u ovakvoj, svečarskoj, atmosferi svi Njujorčani dočekali početak nove sezone koja je otpočela pod nazivom "šampionska noć".
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Najpre su se pred prepunim Medison Skver Gardenom pojavili igrači Niksa kojima je uručeno specijalno dizajnirano šampionsko prstenje. Posebne ovacije dobio je najbolji pojedinac ove ekipe Džejlen Branson.
Koliko Branson znači za zajednicu, kao i to šta o njemu misle stanovnici Velike jabuke, najbolje oslikava podatak koji je u etar pustio Njujork Post. Naime, ovaj list ističe da je ime Džejlen doživelo pravi "bejbi bum" u najmnogoljudnijem gradu SAD-a. U periodu od marta do oktobra ime prve zvezde Niksa poraslo je za više nego duplo u odnosu na prošlo godinu, kao izbor roditelja za njihove sinove, saopštio je Departman za zdravlje i mentalnu higijenu.
Nakon njega je posebno pozdravljen O Dži Anunobi. Momak rođen u Londonu slovi za heroja četvrte utakmice u kojoj je imao neverovatan učinak od 33 poena i tako bio najzaslužniji za preokret i pobedu Niksa koja je timu iz Njujorka praktično donela "meč loptu" za tron.
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Glavni događaj sinoćne ceremonije u hramu košarke bilo je podizanje banera, odnosno zastave na koja ostaje za večnost da svedoči o šampionskom podvigu i tome da su Njujork Niksi bili najbolji tim najjače lige sveta u takmičarskoj 2025/2026. Dakle, šampionska noć u Velikoj jabuci okončana je porazom, ali samo na parketu, rezultatskim ishodom koji u ovakvoj konstelaciji snaga postaje trivijalan. Njujork se poklonio šampionima, stigao je naklon i od Lebrona, a kada se sve to sabere i oduzme, onda je jasno da Niksi i svi u Velikoj jabuci mogu da budu ponosni na veče koje su čekali 53 godine.