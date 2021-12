Veče srpskih asova: Lučić sa 18 poena kumovao pobedi nad Asvelom

Priznao bi i sebi Vladimir Lučić da mu šuterska forma u poslednje dve utakmice nije bila na zadovoljavajućem nivou, ali posle trijumfa nad Asvelom (73:65) može da se konstatuje kako je srpski reprezentativac upotpunio veče koje su obeležili srpski reprezentativci.

Posle dobre role Nikole Milutinova u pobedi CSKA, solidnog poluvremena Nemanje Nedovića u Moskvi i odličnog drugog dela u režiji Marka Gudurića, Vladimir Lučić poveo je Bajern do šeste evropske pobede sa 18 poena (6/10 iz igre, 2/4 za tri), dok su mu dva skoka nedostajala za dabl-dabl. Na terenu je proveo ubedljivo najviše vremena – bezmalo 37 minuta! Jedini efikasniji od njega na kraju bio je Ogastin Rubit koji je uspeo da spoji dvocifren učinak u dve glavne statističke kolone - 19 poena i 12 skokova za skoro 30 minuta u igri.

Zanimljivo, oni su bili jedini sa bar 10 poena u sastavu Andree Trinkijerija. Prvi ispod crte bio je Kori Volden sa devet poena (2/6 iz igre, 1/4 za tri) i četiri skoka, dok je Nik Vajler Beb dopisao isti broj poena, ali i po tri uhvaćene lopte i završna dodavanja. Kod Asvela 14 poena imao je Eli Okobo uz loše procente šuta (5/13 iz igre, 2/7 za tri), uz po pet skokova i asistencija. Njegov “partner u zločinu“ Kris Džons stao je na 10 poena i svih pet promašaja sa distance, uz šest pokupljenih i pet podeljenih lopti. Prošlogodišnji igrač Bajerna Džejms Gist ubacio je takođe 10 poena.

Utakmica je bila otvorena praktično do pred samu završnicu. Džons je pogotkom na pet minuta do kraja doveo Asvel na samo poen zaostatka (64:63), ali je Bajern odgovorio serijom 9:0 i stavio tačku. Počelo je hicima Dešona Tomasa i Ogastina Rubita kojije ubrzo vezao i drugi pogodak, da bi Vajler Beb košem uz faul Gista i dodatnim slobodnim bacanjem odveo Bajern na 73:63 uz minut i po na semaforu. Asvel je do kraja utakmice ubacio samo jedan put i to preko Džonsa na 52 sekunde do isteka vremena. Tada je već bilo prekasno...

EVROLIGA – 13. kolo

Četvrtak:

CSKA Moskva – Panatinaikos 97:77

/Šved 17 - Vajt 19/

Fenerbahče – Monako 96:86

/Veseli 20 – Džejms 31/

Žalgiris – Baskonija 72:68

/Lekavičijus 13 – Inoh 13/

Bajern Minhen – Asvel 73:65

/Rubit 19, Lučić 18 - Okobo 14/

Real Madrid - Makabi Tel Aviv (u toku)

Petak:

17.00: (2,05) Uniks (13,5) Olimpijakos (1,90)

18.30: (1,60) Efes (14,5) Barselona (2,55)

19.00: (1,30) Zenit (16,0) Crvena zvezda (3,90)

20.00: (3,05) Alba (15,0) Olimpija Milano (1,45)

