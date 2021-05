Megom supertalentu Nikoli Joviću je tek 17 godina, a red za njim je sve duži. Prema nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, za mladog beka Mege više nego zainteresovani su Crvena zvezda, Partizan, Real, Barselona...

Možda na prvi pogled, posebno onih neupućenih, ovakvo interesovanje za junošu koji će 18. juna postati punoletan, izgleda čudno. Međutim, Jović je igrama, posebno ove sezone skrenuo veliku pažnju stručne javnosti, odnosno najvećih klubova koji uveliko prate svaki njegov potez.

Nikola je bio najkorisniji igrač kvalifikacionog turnira Evrolige u Beogradu, koji je tim sa Voždovca samouvereno osvojio i plasirao se na juniorski Fajnal ejt (igrači do 18 godina) koji će se od 3. do 6. juna održati u Valensiji. Takođe je predvodio Megu do juniorske titule prvaka Srbije u Užicu (igrači do 19 godina), ali i do regionalnog pehara na turniru u Čajetini (igrači do 19 godina) na kojima je podigao i MVP pehare.

Međutim, osim svih tih individualnih i timskih priznanja, kao i neverovatnih statističkih brojki, klubove daleko više privlači njegov ogroman potencijal koji je samo potvrdio u debiju sa zeniorski tim Mege, na Kupu Radivoja Koraća, i nešto kasnije u Jadranskoj ligi.

Zbog svega toga stručnjaci smatraju da bi Nikola, naravno ukoliko se odluči, već na leto 2022. godine mogao da bude izabran u samom vrhu drafta, dok se evropski klubovi nadaju da će pre njegovog odlaska u SAD uspeti da ga privole da bar jednu profesionalnu sezonu odigra na Starom kontinentu.

Naravno, pita se i Mega koja je sa Jovićem prošlog leta potpisala stipendijski ugovor, pošto je prethodne dve sezone srpski biser pohađao košarkašku školu kluba iz Braće Jerković u koji je stigao 2018. godine iz KK Sava...

