Došlo je vreme da se oprosti od košarke. Povrede su učinile svoje. Ipak, od Partizana se nikada neće oprostiti. On je za Novicu Veličkovića "način života", kako često voli da kaže. U jutarnjem programu RTS-a govorio je o predstojećem oproštaju od crno-belog dresa, povratku Željka Obradovića, planovima za budućnost i ljubavi prema Partizanu.

Poslednji put će u omiljenim bojama na parket istrčati u četvrtak, a naspram sebe će imati aktuelnog prvaka Evrope, Anadolu Efes. Prava prilika da se posle 10 provedenih godina u crno-belom oprosti od voljenog sporta.

"Treme nema ali uzbuđenja svakako ima... Jako mi je drago što ću moći da se oprostim pred navijačima, jer je protekla sezona bila velikim delom pred praznom halom. Svi znaju koliko meni ta uzajamna emocija sa navijačima znači i sigurno da bi voleo da još jedan put sa terena to doživim".

Odigrao je pregršt utakmica od kako je 2004. godine obukao Partizanov dres. Kao najbolju je izdvojio duel sa Panatinaikosom.

"Sigurno je to utakmica protiv Panatinaikosa u Beogradu kada im je trener bio Željko Obradović. Ima dosta momenata i utakmica koje bih mogao da izdvojim i koji su za pamćenje a 10 godina nije malo. A svakako je čast predstavljati Partizan".

Obradović se vratio u klub posle žetve trofeja u evropskoj košarci. Ne krije Novica da mu je krivo što neće imati priliku da odradi makar sezonu pod pod vođstvom najboljeg trenera Starog kontinenta.

"Njegov povratak je velika stvar za Partizan i regionalnu košarku. Žao mi je što neću raditi sa njim, ali telo nije moglo da izdrži".

Proveo je 10 godina noseći grb Partizana na grudima. Osvoji je tri titule u ABA ligi, pet puta je bio prvak Srbije, a u isto toliko navrata je podigao i Žućkovu levicu.

"Za mene je Partizan način života. Uvek sam se trudio da negde to i nametnem. Da ustajem i ležem razmišljajući o Partizanu".

Kada pogleda unazad, da li bi nešto promenio?

"Seo bi pre povrede, kada me je noga zabolela. Trudio bih se to da rešim. Zadovoljan sam. Partizan i Real Madrid su bili na samom početku i sve je išlo kako treba do povrede. Iz nje sam ipak izvukao maksimum. Moglo je više, ali zadovoljan sam. Završio sam u klubu koji volim i ispunjen sam".

Sa parketa se seli na tribine, ali ostaje u voljeni Partizan.

"Pratiću Partizan sigurno. Nabavio sam i sezonske karte. Imam i svoj fitnes centar sa kumom. Ostaću u svetu sporta, ali je došlo vreme i da se više posvetim porodici".