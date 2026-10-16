Velika pobeda Bešiktaša: I Bajern stigao -28, Novel i Vilbekin sprečili Lučića da napravi šou

Bešiktaš je pre svega zahvaljujući Džejlenu Novelu i Skotiju Vilbekinu diktirao ritam utakmice i već u 24. minutu domaćin je uspeo da povede sa maksimalnih +28 (67:39) posle trojke Entonija Brauna, a onda je sve samo stalo! Preko sedam minuta domaći sastav nije uspeo da postigne nijedan poen, ali najveći problem nije bio u tome što nije mogao da realizuje napade, već to što njegovi igrači nisu čak dolazili ni do pozicija za šut! Čak šest izgubljenih lopti za šest minuta imali su crno-beli i samo četiri promašena šuta iz igre, što je potpuno okrenulo narativ utakmice. Sami sebe su igrači Bešiktaša uveli u problem izostankom koncentracije, što su na drugoj strani oberučke prihvatili.

Bajern je serijom 21:0 uspeo da se vrati na jednocifren minus i potpuno vrati u utakmicu. Prvi talas pokrenuli su Oskar da Silva i Johanes Timan, ali posle je ključeve igre preuzeo Vladimir Lučić! Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije uspeo je da ubaci 11 od 29 poena svog tima u odlučujućih deset minuta i bio daleko najzaslužniji što je Bajern došao u priliku da ponovo igra za pobedu. Stigli su do izjednačenja kod rezultata 75:75 posle Lučićeve haubice na šest minuta do kraja i Braunovog faula, posle čega je srpski as ubacio i dodatno slobodno bacanje. No, više od toga Bajern nije uspeo da izvuče. Prevelika je bila potrošnja u desetominutnom intervalu i osetio se pad kod gostiju u završnici...