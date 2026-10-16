Velika pobeda Bešiktaša: I Bajern stigao -28, Novel i Vilbekin sprečili Lučića da napravi šou
Vreme čitanja: 9min | pet. 16.10.26. | 20:57
Pobeda je bila potrebna ekipi Dušana Alimpijevića, da malo odahne...
Ubedljivi porazi na gostovanjima Turk Telekomu u turskom prvenstvu i Hapoela u Evroligi teško su pali svim navijačima Bešiktaša, no teško da je nekom moglo da bude teže od Dušana Alimpijevića i njegove ekipe. Trener istanbulskih crno-belih suočio se sa neprijatnom situacijom već na otvaranju evroligaške sezone, pošto su očekivanja drastično porasla, a tim još pokušava da se navikne na novi ritam i uslove.
Iz tog razloga, možda i najviše, značiće Bešiktašu pobeda nad Bajernom na Bosforu (95:87), da svi malo odahnu i skinu teret sa leđa koji se danima samo nagomilava... Alimpijevićev sastav uspeo je da odigra utakmicu sa pomešanim osećanjima. Najvećim delom susreta sve je bilo vrhunski, no isto tako crno-beli su protivniku dozvolili da nadoknadi minus od 28 poena! Pre samo nekoliko dana Olimpijakos je uspeo da uradi slično i da na kraju slavi protiv Valensije u gostima, čime je izjednačen rekord Evrolige, no košarkaši Bajerna nisu uspeli da naprave senzacionalni podvig.
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Bešiktaš je pre svega zahvaljujući Džejlenu Novelu i Skotiju Vilbekinu diktirao ritam utakmice i već u 24. minutu domaćin je uspeo da povede sa maksimalnih +28 (67:39) posle trojke Entonija Brauna, a onda je sve samo stalo! Preko sedam minuta domaći sastav nije uspeo da postigne nijedan poen, ali najveći problem nije bio u tome što nije mogao da realizuje napade, već to što njegovi igrači nisu čak dolazili ni do pozicija za šut! Čak šest izgubljenih lopti za šest minuta imali su crno-beli i samo četiri promašena šuta iz igre, što je potpuno okrenulo narativ utakmice. Sami sebe su igrači Bešiktaša uveli u problem izostankom koncentracije, što su na drugoj strani oberučke prihvatili.
Bajern je serijom 21:0 uspeo da se vrati na jednocifren minus i potpuno vrati u utakmicu. Prvi talas pokrenuli su Oskar da Silva i Johanes Timan, ali posle je ključeve igre preuzeo Vladimir Lučić! Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije uspeo je da ubaci 11 od 29 poena svog tima u odlučujućih deset minuta i bio daleko najzaslužniji što je Bajern došao u priliku da ponovo igra za pobedu. Stigli su do izjednačenja kod rezultata 75:75 posle Lučićeve haubice na šest minuta do kraja i Braunovog faula, posle čega je srpski as ubacio i dodatno slobodno bacanje. No, više od toga Bajern nije uspeo da izvuče. Prevelika je bila potrošnja u desetominutnom intervalu i osetio se pad kod gostiju u završnici...
E, taj pad je kaznio Džejlen Novel. Realizovao je koš uz faul Justinijana Džesapa, da bi Konor Morgan trojkom na četiri i po minuta digao Bešiktaš na 81:76, a onda Skoti Vilbekin sa istog odstojanja na 84:78 uz četiri minuta na semaforu. Gosti su se našli u izuzetnoj krizi i do kraja meča više nisu postigli nijedan koš iz igre, već su nadu tražili samo pogocima sa penala. Lučić je vukao koliko je mogao, ali nije mogao da izrežira senzaciju.
Odigrao je vrhunsku utakmicu, kao u najboljim danima. Za gotovo 22 minuta imao je 17 poena, uz jedan promašaj iz igre, te 8/9 sa penala, uz sedam skokova i pet iznuđenih faulova za indeks 29. No, nije imao adekvatnu podršku do kraja. Oskar da Silva i Kamar Boldvin dali su po 14, a Timan 12 poena. Podbacio je Andreas Obst pošto je imao samo pet poena i tek jedan pogodak iz igre (1/5). Doduše, podelio je četiri asistencije, ali daleko ispod očekivanja. Dvejn Vašington je takođe bio jako loš, mada je odigrao tek 14 minuta pre nego što je ostavljen na klupi.
Bešiktaš su predvodili Džejlen Novel i Skoti Vilbekin, dali su zbirno 41 poen, s tim da je prvi imao jedan više. Podelili su i ukupno devet asistencija, ali je Amerikanac sa turskim papirima sada imao jednu više.
Bešiktaš sada ima skor 3-3, dok je Bajern na 2-4.
EVROLIGA, 6. kolo
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Četvrtak
Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65
/Šilds 17 - Tompson 13/
Olimpija Milano - Dubai 97:101
/Metjuz 21 - Bejkon 29/
Valensija - Makabi 88:91
/Bruks 14 - Klark 17/
Real Madrid - Asvel 111:92
/Feliz 26 - Vašington 17/
Petak
Bešiktaš - Bajern Minhen 95:87
/Novel 21 - Lučić 17/
Žalgiris - Anadolu Efes 70:85
/Edvards 16 – Strazel 19/
Crvena zvezda - Pariz (u toku)
Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv (u toku)
Virtus Bolonja - Baskonija (u toku)
Barselona - Olimpijakos (u toku)