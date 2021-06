Nisu Boston Seltiksi imali šanse u prvoj rundi plej-ofa NBA lige protiv Bruklina. Uspeli su da ostvare tek jedan trijumf, pa je ubrzo došlo do korenitih promena u legendarnoj franšizi. Deni Ejndž se povukao sa pozicije generalnog menadžera i predsednika košarkaških operacija, a njegova zaduženja će na sebe preuzeti Bred Stivens. To ostavlja upražnjenim mesto prvog trenera ekipe, pa će Stivens u najkraćem roku baciti u potragu za novim šefom struke.

Ejndž je jedini čovek u istoriji Bostona koji je šampionske titule osvajao kao igrač i kao operativac kluba. Dva puta je na terenu stizao do prstena, jednom iz fotelje. Dres Seltiksa nosio je od 1981. do 1989. godine, dok je 2003. godine postavljen za izvršnog direktora košarkaških operacija u timu iz Masačusetsa. Do danas je bio deo ekipe koja sa Lejkersima deli titulu najuspešnije u istoriji lige (po 17 titula).

Sam početak njegovog drugog mandata izazvao je kontroverze, kako je u želju da od starta ostavi svoj pečat trejdovao neke od najpopularnijih igrača u ekipi poput Entoana Vokera. Zaradio je ubrzo i nadimak Trejd Deni, a ušao je i u konflikt sa tadašnjim trenerom Džimom O Brajenom, koji je posle nesuglasica otišao u Filadelfiju. Imao je ipak podršku uprave, a 2008. godine ostvario istorijski uspeh. Posle sezone u kojoj je ostvaren drugi najgori rezultat u istoriji tima (24-58) napravljen je najveći napredak ikada viđen na NBA terenima. Boston je posle angažovanja Kevina Garneta i Reja Alena (oformili veliku trojku sa Polom Pirsom) imao najbolji rezultat u šampionatu (66-16), a kasnije je i po 17. put došao do Leri O Brajen trofeja.

Pet godina kasnije krenuo je u rekonstrukciju, pa je trejdovao Garneta i Pirsa (zajedno sa Džejsonom Terijem i Di Džej Vajtom) u Bruklin, zauzvrat je dobio pet igrača (Kit Bogans, Maršon Bruk, Kris Hamfris, Kris Džozef i Džerald Volas), ali i pravo na pikove prve runde Netsa za 2014, 2016. i 2018. godinu. Dva je pretvorio i Džejlena Brauna i Džejsona Tejtuma, pa se na kraju slobodno može reći da mu se rizik isplatio.

Trejd za Kajrija Irvinga koji je obavljen 2017. godine nije ispao uspešno, pre svega zbog ličnih problema američkog košarkaša, a posle novog neuspeha u doigravanja i drugog srčanog udara koji je doživeo tokom plej-ofa 2019. godine, posle 18 godina u menadžmentu kluba odlučio se za penziju.

"Rad u ovoj organizaciji za mene predstavlja najveće uzbuđenje u životu. Sa Bredom sam radio rame uz rame od kako je došao i znam da ne možemo biti u boljim rukama. Zahvalan sam upravi, svim kolegama i najboljih navijačima u svetu košarke što su bili deo ovog putovanja", izjavio je Ejndž.

Kormilo je predao u prave ruke, treneru sa kojim je sarađivao u prethodnih osam godina. Bred Stivens je u tri navrata vodio Kelte do finala Istoka, ali nije uspevao da dođe do titule najboljeg u konferenciji i velike borbe za šampionski prsten. Predvodio je ekipu na 636 utakmica u regularnom delu sezone i ostvario učinak od 354 trijumfa i 282 poraza. U doigravanjima je predvvodio Boston (njegov jedini NBA tim) u 78 navrata (38-40).

"Zahvalan sam Deniju i upravi što mi je pružila ovu priliku. Uzbuđen sam zbog nove uloge, koja već počinje širokom i sveobuhvatnom poterom za novim trenerom. Volim Seltikse i svestan sam velike časti i odgovornosti koja dolazi sa ovim poslom. Učiniću sve u svojoj moći kako bi nas stavio u poziciju da se konstanto borimo za titulu".