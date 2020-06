Veliki intervju Nikole Milutinova: Jokić najbolji srpski igrač u istoriji! Nisam baš bio zadovoljan ulogom na Mundobasketu…

Veliki intervju Nikole Milutinova na Eurohupsu. Srpski centar, verovatno najbolji u Evropi, potpisao je trogodišnji ugovor sa CSKA gde će nastaviti karijeru i tako doveo sebe u žižu. Pričao je za ovaj specijalizovani košarkaški portal o brojnim zanimljivim temama, prošao je kroz mnoge tačke karijere, i odgovarao na teška pitanja koja su ga propisno namučila.

Kao ono: ko je najbolji srpski košarkaš u istoriji? Milutinov je posle razmišljanja odabrao Nikolu Jokića. O tome i mnogim interesantnim temama u narednim redovima…

Poslednja i najaktuelnija tema je njegov prelazak u CSKA.

"Jedan od najvećih klubova, možda i najveći. Zaista sam srećan i veoma uzbuđen jer sam čuo mnogo lepih stvari o ovom timu. Oni su kao porodica, odlična su organizacija, ljudi iz kluba vode računa o igračima i o onome šta im treba. Zaista se radujem sledećoj sezoni i veoma sam uzbuđen", rekao je Milutinov za Eurohups.

Imaće priliku da sarađuje sa Vatutinom i Itudisom.

"Oni su veliki lideri. Pitao sam igrače koji su tamo igrali, koji igraju za njih, i svi su mi rekli da su odlične osobe na prvom mestu. Kao porodica su i pomoći će ti, šta god da ti treba. To mi se zaista sviđa. Nikada nisam razmišljao o tome da ću igrati za ove timove. Ja sam samo bio miran momak, kao što sam sada. Ne gledam previše u budućnost. Kada sam potpisao za Olimpijakos, sećam se prvog dana sa timom, bio sam na turniru u Hrvatskoj i odmah u sobi sa Printezisom. Gledao sam ga na TV-u i divio sam mu se. Bio je to pozitivan šok za mene".

Potpisao si ugovor na tri godine sa CSKA. Da li ti je NBA u glavi i dalje, iako San Antonio nije povukao potez.

"Kada sam potpisao sa CSKA, moj um je bio usmeren samo na CSKA. Ne razmišljam o NBA jer znam gde ću biti sledeće sezone. Tako da ću možda u budućnosti ponovo misliti o tome. Sada mislim o CSKA i kako da osvojim Evroligu sa njima".

Mnogi smatraju da Nikola ima kvalitete da igra u NBA ligi.

"Da biste otišli u NBA mora neko da vas pozove. Nikada nisam imao neku zvaničnu ponudu od Sparsa. Uvek su bile samo priče. Nikada me nisu ozbiljno želeli da dođem tamo, a ne mogu sam da odem. Moraju da pokažu volju da me odvedu tamo, a to nije bio slučaj prethodnih godina. Ne žalim. Proveo sam pet lepih godina u Olimpijakosu. Sve je išlo kako treba. Smatram Oli porodicom. Dao sam se timu, imao velike emocije. Bilo mi je teško da odem. Ali, ovo poglavlje mog života je zatvoreno".





U kom momentu je shvatio da će otići u Moskvu?

"Postojala je velika želja CSKA, želeli su me mnogo i imao sam taj osećaj. Svidelo mi se to. Bio je dobar osećaj. Pomislio sam da je možda vreme da promenim tim da igram negde drugde. Hteli su i drugi timovi prošlog leta, hteo me je i CSKA, ali je Oli rekao "ne". Ja sam poštovao ugovor. Nastavio sam da dajem sve za klub". "rekao je Milutinov i zahvalio se još jednom klubu, predsedniku i trenerima sa kojima je sarađivao”.

Koji su treneri ostavili najveći trag na karijeru Milutinova?

"Svi. Mogu da krenem od mlađih selekcija, opd prvog trenera kod koga sam krenuo da igram košarku, od Stevana Vitorovića, on mi je pomogao mnogo sa osnovama košarke. Onda sam radio u Hemofarku sa Žarkom Vučurovićem koji je poznat po radu sa talentoma. Onda sam otišao u Beograd i radio sa Duškom Vujoševićem. On je bio, po mom mišljenju, najbolji trener za mlade igrače koji postaju tek profesionalci. Posle toga: Sferopulos. Pa Blat, Kemzura i na kraju Barcokas. Hteo bih svima da im se zahvalim jer su mi svi pomogli i svi su me podržavali sve vreme".

Ko je najveći lider sa kojim si igrao?

"To je lako - Vasilis Spanulis. On je broj jedan i teško je naći boljeg lidera od njega. Njegovo prisustvo u svlačionici, uvek želi da pobeđuje. On je rođeni lider".

Omiljeni saigrač iz Olimpijakosa?

"Najviše sam se družio sa Vezenkovim. Ali moram da pomenem Papanikolaua i Printezisa. Papanikolau mi je mnogo pomogao. Da se osećam dobro u Atini. Sve je počelo sa njegovim dolaskom u Olimpijakos".

Iako je miran čovek, nekoliko puta je imao žestoke reakcije tokom derbija. Da li bolje kontroliše emocije kako je stariji?

"Bilo je povremeno previše emotivno. Možda bih sada drugačije reagovao.Sada sam zreliji. Mogu da napredujem i igrački. Da dodam igri šut sa poludistance, radim na tome. Da i ostali delovi igre budu bolji".

Malo o reprezentaciji Srbije. Košarkaški svet je mislio da će Srbija stići do uspeha na Svetskom prvenstvu u Kini. Ali, dogodio se neuspeh. Da li je bio zadovoljan ulogom i doprinosom?

“Iskreno, nisam bio baš zadovoljan ulogom. Ali, to je odluka trenera u potpunosti sam to prihvatio. Bio sam malo tužan jer sam zaista verovao da možemo više da postignemo. Imamo sjajan tim, sjajne igrače. I zaista sam verovao da naš tim zaslužuje da se u najmanju ruku bori za medalju. Ne da završi kako smo završili".

Ko je najbolji igrač Srbije u istoriji?

"To je jako teško pitanje jer smo imali toliko dobrih igrača. Teško je odabrati jednog. Ali, ako moram to da uradim, izabrao bih Nikolu Jokića. Jer stvari koje on radi u NBA u poslednje vreme, tripl-dablovi, njegove igre... Ne verujem da je lako biti bolji od njega. Ali ko zna, možda u budućnosti neko drugi dođe. Do sada, niko nije imao takvu statistiku kakvu on ima".

Svi kažu da je fizička sprema, atleticizam, uslov da se igra u NBA, ali baš je Jokić pokazatelj da to ne mora da bude slučaj.

"On ima nešto posebno što nećete videti svakog dana. Trenirao sam sa njim. Vidite koliko poznaje košarku. Ima neverovatan osećaj za dodavanje, pregled terena, za sve. Nije mu potreban atleticizam za to što radi. A to što radi čini na neverovatnom nivou, možda najbolje na svetu. On je nešto posebno. Ne verujem da bilo koji drugi igrač može da radi takve stvari".

O hemiji između Srba i Grka...

"Osećam se neverovatno u Grčkoj. Grci su me primili kao da sam njihov. To je moje mišljenje. Zaista me vole. Ne znam da li je tako i ljudima koji dolaze iz drugih zemalja. Ali u mom slučaju, osećam da vole Srbe i da Srbi zaista vole Grčku. Volim mnogo ljudi iz Grčke. Imamo sličan mentalitet. Sličan smo narod. Zato mislim da se volimo međusobno".

Da li si imao slučajeve da su protivnički navijači protiv tebe?

"Da, to mi se takođe događalo u Srbiji kada sam igrao za Partizan. Ovde su Olimpijakos i Panatinaikos".

Da li je to isti nivo mržnje, kompetitivnosti?

"Da, otprilike je to na istom nivou. Ono što sam video u Srbij, video sam i ovde. Slični smo".

Koju utakmicu bi opet voleo da odigraš da možeš?

"Mnogo utakmica bih igrao. Svaku koju smo izgubili voleo bih ponovo da igram. Ako bih birao dve, to je finale koje smo igrali protiv Fenerbahčea u Istanbulu i utakmicu koju sam igrao za Partizan kada smo izgubili od Cedevite u poslednjoj sekundi i nismo ušli u Evroligu sledeće sezone. Taj momenat je bio bolan za sve nas. Kada sam gledao loptu i video kako ulazi, sve je postalo tamno u mojoj glavi. Mislim da nikada neću zaboraviti taj poraz”.

Ako jednog dana bude morao da odabere Partizan ili Olimpijakos da se penzioniše, u kom klubu bi završio pre karijeru?

Milutinova je preznojilo ovo pitanje…

"Videćemo kada taj dan dođe šta ću odabrati. Ne želim to da kažem sada i da možda u budućnosti promenim mišljenje. Imam nešto na umu, ali ne želim to sada da kažem".

Možda da to podeli u dve oproštajne sezone, jednu u Grčkoj i jednu u Beogradu?

"Samo ću vam reći da volim Atinu. Volim da budem ovde. To je moj omiljeni grad. Voleo bih da se ovde vratim jednog dana. Ne znam da li će to biti moje penzionisanje il ine, ali bih voleo da se vratim u Olimpijakos", zaključio je Milutinov razgovor za Eurohups.