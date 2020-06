Veliko iznenađenje! Šamar za Real, Lasu se to nikako nije svidelo (VIDEO)

Veliko iznenađenje u Španiji! San Pablo Burgos bacio je na kolena jednog od najvećih klubova Evrope, ako ne i najveći - Real Madrid.

Odigrao je Burgos svoj najbolji meč, Kraljevski klub je podbacio, potcenio je protivnika, a kada se to dogodi posle je jako teško vratiti se u košarci. Naučio je to Real danas na teži način dobivši šamar. Možda mu to pomogne da se uozbilji u nastavku turnira - 87:83.

Da će Real imati teško popodne mogli smo da se uverimo već u prvoj četvrtini kada je Kraljevski klub vodio samo s jedim poenom razlike. To kao da je Burgosu dalo samopouzdanje da može da se nosi sa velikim favoritom, pa su naredne dve četvrtine pripale ekipi za koju nastupa Dragan Apić.

Tako dobra partija Burgosa dovela je do toga da Real bude na konopcima i da ima zaostatak od šest poena na ulasku u poslednju četvrtinu, a Pablo Laso je morao da interveniše oštrim govorom na tajm-autu prilikom koga se jedva suzdržao da ne baci tablu za pisanje akcija kojom je udarao o stolicu.





Lasova grimasa očigledno je pokazivala da njegovi puleni nisu igrali kako treba, a pre svega da nisu imali potrebnu svežinu i želju da se rastrče po terenu, a Burgos je to sve vreme znalački koristio i pravio velikom favoritu još veće probleme.

Ipak, kako je utakmica odmicala Real je dodavao gas i bilo je očekivano da će se ova utakmica rešavati u neizvesnoj završnici.

Real je uspeo da preokrene na pet minuta do kraja, ali je potom Burgos opet došao do prednosti od 77:74. Žilav je sastav iz Burgosa, nema tu šta. Sve je to nagoveštavalo interesantan duel do poslednjeg minuta.

Upravo je na ulasku u poslednja dva minuta Real stigao protivnika i poravnao na 81:81. Uzbuđenje je bilo na maksimumu, a u celom razvoju situacije se na kraju radovao Burgos. Izdržao je autsajder sve napade i zaslužio lovorike.

Kod Burgosa su najbolji bili Mekfaden (18p), Rivero (13p), Basas (12p), a solidan je bio i Dragan Apić sa sedam poena za 14 minuta. Kod Reala su se najviše istakli Fakundo Kampaco i Serhio Ljulj sa po 13 poena. Danas je to bilo nedovoljno.

ACB LIGA

Grupa B

San Pablo Burgos - Real Madrid 87:83

/Mekfaden 18 - Ljulj 13/

18.30: Andora - Gran Kanarija

21.30: Valensija - Saragosa