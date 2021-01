Derik Vilijams govorio je na sjajan način o bivšem treneru, Željku Obradoviću. Sa velikim zadovoljstvom se seća saradnje sa Žocom u Fenerbahčeu.

Toliko je Vilijams oduševljen Obradovićem, da ga je nazvao verovatno najpametnijom osobom koju je sreo, a onda ga uporedio i sa Željkom Obradovićem.

"On je izvanredan trener", rekao je Vilijams u intervjuu za NBA Španija.

Oduševljen je Amerikanac Obradovićem.

"On zna sve o košarci. Verovatno je najpametnija osoba koju sam upoznao. Postoje samo dva čoveka koji su po mom mišljenju na tom nivou poznavanja košarke do tančina: Lebron Džejms i Željko Obradović. Oni znaju sve o protivničkim timovima, sve znaju. Sve o igračima u našem tiimu. Kada imate takvog trenera, to vas tera da radite jače, tako da mu mnogo dugujem. Nisam bio navikao na start sezone kakav smo imali prošle sezone, ali to nas je teralo da radimo jače, da ga nasmejemo, da uživa", rekao je Vilijams koji je osvojio sa Obradovićem Kup Turske.

Naravno, govorimo o treneru koji je osvojio devet puta Evroligu i smatra se najboljim stručnjakom u istoriji Starog kontinenta.

Samo oni koji su radili sa Obradovićem zaista znaju kakav je on majstor svog zanata.

"Njegova ljubav prema igri je veća od svega što sam video. On je i trener i učitelj u isto vreme. Uči vas da igrate na pravi način, bez obzira da li vam se to sviđa ili ne sviđa. Zato ga toliko poštujem, zato što kao igrač želite da igrate na pravi način svakoga dana", rekao je Vilijams.

Znali smo sve ovo i bez Vilijamsa, ali je lepo s njegove strane što na ovakav način govori o bivšem treneru.

Inače, u pitanju je čovek koji je u karijeri igrao za Minesotu, Sakramento, Njujork Nikse, Majami, Klivlend, Los Anđeles Lejkerse...