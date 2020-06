Vilijams pred potpisom za Himki

Treća sezona u Evropi – treći klub!

Pominjali su turski mediji pre nekoliko dana da Fenerbahče više ne računa na Derika Vilijamsa zbog visokih primanja i finansijske krize u klubu, a izgleda da vest o odlasku ponajboljeg igrača istanbulskog kluba ne samo da je tačna, već je poznato i gde bi on mogao da nastavi karijeru. U pitanju je – Himki!

Prema informacijama grčkog novinara Nikosa Varlasa, inače vrlo dobro obaveštenog o dešavanjima na košarkaškoj pijaci, Vilijams je u poodmakloj fazi pregovora sa Himkijem. Tačnije, razgovori su toliko daleko odmakli, da je potpisivanje ugovora najrealnija opcija u ovom trenutku, tvrdi pomenuti novinar portala Eurohoops.

Vilijams je bio među najboljim igračima u turbulentnoj sezoni Fenera u Evroligi, a imao je prosek od 11,3 poena i 3,9 skokova. On je već sada praktično slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa Fenerbahčeom, a Evroliga i tursko prvenstvo su otkazani.

On je evropsku avanturu počeo u Bajernu pre dva leta, gde je bio daleko najbolji u timu Dejana Radonjića. To mu je, uostalom, omogućilo veliki transfer u Fenerbahče gde se očekivalo da bi mogao da bude jedan od nosilaca igre u napadu na novi Fajnal for i titulu u Turskoj. Bio je među najboljima, ali je Fenerbahče imao previše uspona i padova...

Podsetimo, turski mediji najavili su da će se bivši šampion Evrope oprostiti i od Nikole Kalinića i Žofrija Lovernja takođe zbog finansijskih problema, a najavljuju se odlasci i Kostasa Slukasa, Điđija Datomea i Lea Vestermana...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com