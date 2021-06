Glavni kandidat zda nasledi Aleksandra Đorđevića u ulozi šefa stručnog štaba Virtusa je Serđo Skariolo. Iskusnog stratega, aktuelnog selektora Španije, čelnici kluba iz Bolonje apostrofirali su kao idealno rešenje za slučaj rastanka sa legendardnim Srbinom.

U sjajnoj završnici sezone Đorđevićev tim je nanizao deset pobeda, osvojio titulu, ali je pitanje da li mu taj pehar sačuvao posao. Kao i da li sam Saša želi da nastavi saradnju sa poslodavcima koji su ga tokom sezone smenili, pa volšebno, posle nepunog dana, vratili na klupu. Prema vestima iz Italije, ni rukovodstvo kluba nije načisto da li je plan za ovaj takmičarski ciklus ispunjen: propuštena je prilika da se kroz osvajanje Evrkupa plasira u Evroligu, ali je s druge strane Virtus počistio milansku Olimpiju u finalu plej-ofa i značajno popravio utisak.

Za naredne dane, tvrde Italijani, planiran je sastanak Saše Đorđevića sa čelnicika Virtusa od čijeg ishoda zavisi da li nastavlja misiju. U slučaju pozitivnog raspleta dobio bi novi ugovor, a u drugom bi digao sidro i ostavio upražnjeno mesto na klupi, pa uprava kluba mora da razmišlja koga da postavi. Jedna od opcija bio je Andrea Trinkijeri, međutim, bivši strateg Partizana je pored obnovom saradnje sa Bajernom, kao kandidat se pominjao i Simone Pjaniđani, mada se od njega brzo odustalo, što je u prvi plan lansiralo Serđa Skariolo.

Prema tvrdnjama više izvora, sam Skariolo nije želeo da se upušta u pregovore sve dok Virtus ne raščisti situaciju sa Aleksandrom Đorđevćem, baš iz poštovanja prema mlađem kolegi. Tek ako se dve strane ne dogovore, 60-godišnji trener bi se sastao sa čelnicima bolonjskog kluba. Iako je angažovan već na dva razboja, kao selektor Španije i trener u Torontu (s kojim je 2019. postao prvak NBA lige), smetnje za novi posao ne postoje. U ugovoru sa klubom iz Kanade postoji klauzula koja mu omogućava odlazak u Evropu ako mu je ta opcija privlačna, a Virtus deluje kao ambiciozna sredina, spremna da uloži dodatna sredstva za konačni povratak u Evroligu.

Za reprezentaciju Španije je Skariolo vezan do leta 2024, do kraja narednog olimpijskog ciklusa, međutim, to ga ne sprečava da radi i u klubu.