Virtus se vratio iz mrtvih: Vendel Mur okrenuo Armani, Gudurić promašio ceo koš u ključnom napadu

Armani je sjajno počeo dobro drugo poluvreme, a na početku treće četvrtine prednost je narasla do ogromnih 61:42. Delovalo je da je ekipa Pepea Poete pronašla recept za Virtus, posebno zahvaljujući energiji u odbrani, tranziciji i raspoloženim pojedincima. Ar Džej Kol je dirigovao igrom domaćina, Leandro Bolmaro kažnjavao izgubljene lopte rivala, a Džejson Barnel donosio energiju na obe strane terena. Ipak, Virtus je uspevao da ostane u utakmici zahvaljujući ofanzivnim skokovima i sekundarnim napadima. Upravo je to bio jedan od ključnih problema Olimpije, jer čak i kada bi odbrana dobro reagovala, nije uspevala da reši posao na drugoj strani.

Gosti su tako postepeno smanjivali zaostatak, a pred kraj treće deonice serijom 9:0 vratili su neizvesnost. Na poslednju pauzu otišlo se pri rezultatu 67:59 za Armani. Četvrta četvrtina donela je nastavak drame. Virtus je nastavio da pritiska, dok je Olimpija sve teže dolazila do poena. Domaćin je uspeo da se ponovo odvoji, ali nije pronašao način da definitivno prelomi utakmicu.

Barnel je u važnom trenutku uhvatio ofanzivni skok i pogodio, a Kol je potom sa linije penala pomogao da Milano stigne do 78:71. Usledila je i prilika da se prednost dodatno uveća, ali je Virtus ostao u igri. Troјka Keslera Edvardsa smanjila je zaostatak, a zatim je Vendel Mur nastavio da pravi probleme odbrani domaćih. Virtus je uspeo da priđe na posed zaostatka, a posle nekoliko promašaja rivala dobio je priliku da napadne izjednačenje. Edvards je sa linije slobodnih bacanja pogodio oba puta i na oko 50 sekundi do kraja regularnog dela postavio 81:81.

Armani je imao poslednju priliku da izbegne produžetak, ali nije uspeo da izgradi kvalitetan napad. Posle neizvesnosti oko toga da li je Bolmaro svojim pokušajem dotakao obruč, domaćinu je ipak ostao posed. Ni naredni napad nije doneo rešenje, pa je utakmica otišla u dodatnih pet minuta.

Produžetak je za Olimpiju počeo u veoma teškim okolnostima. Usmane Diop, Mozes Rajt i Đampaolo Rići već su bili završili utakmicu zbog pet ličnih grešaka, pa je Poeta ostao bez važnih opcija u rotaciji. Virtus je to iskoristio. Mur je preuzeo odgovornost, pogodio slobodna bacanja za prvo vođstvo gostiju u produžetku, a zatim kaznio izgubljenu loptu Darijusa Tompsona i povećao prednost Bolonje na četiri poena.

Devon Hol je pokušavao da održi Milano u životu. Pogodio je trojku, potom još jednom pronašao put do koša, ali je Virtus odgovarao preko Danijela Heketa i Markusa Kara. Kada je delovalo da se domaćin nalazi pred porazom, na scenu je stupio Gudurić. Srpski bek je na 44 sekunde pre kraja produžetka pogodio jako tešku trojku preko Heketa o tablu i smanjio na 94:95.

Kar je zatim pogodio jedno od dva slobodna bacanja i ostavio Armaniju mogućnost da napadne izjednačenje ili preokret. U završnici se činilo da će domaćin dobiti još jednu priliku da se vrati u utakmicu, ali je usledila izgubljena lopta Akelea. Zatim je odgovornost preuzeo Gudurić. Na oko osam sekundi do kraja produžetka srpski košarkaš pokušao je šut za tri poena, ali je potpuno promašio koš. Lopta nije ni pogodila obruč, u najgorem mogućem trenutku za Olimpiju.

Vendel Mur je odigrao sjajan meč sa 27 poena za 30 minuta (9/12 iz igre, 2/4 za tri), dok je Trent Frejzer je dodao 17, a Kar 13 poena uz devet asistencija i šest skokova! Kol je za 32 minuta imao 19 poena i sedam razigravanja (4/13 za dva), dok je Barnel imao 16 poena. Gudurić je za 20 minuta ubacio osam poena, uz dva završna dodavanja i jednu uhvaćenu loptu.