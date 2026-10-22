Vizardsi našli magiju, Orlando pao bez Vučevića
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 03:57
Crnogorski as igrao pet minuta i više nije ulazio u igru
Prošle sezone Vašington je bio najgori tim lige sa samo 17 pobeda od 82 utakmice, ali nova sezona, izgleda, donosi nešto novo kada je ovaj tim u pitanju.
Vizardsi su pronašli magiju, pošto su u prvoj utakmici nove sezone pobedili Milvoki sa 128:116. Nisu ni Baksi isti sastav posle razočaravajuće prošle sezone, ostali su bez najboljeg igrača u prethodnih deset godina Janisa Adetokumba i ekipi će biti potrebno vreme da nađe svoj novi identitet.
Izabrane vesti
Ali, za početak, Baksi su pali u Vašingtonu posle slabe poslednje četvrtine, koju su izgubili 15 razlike (38:23). Milvoki je imao prednost posle tri kvartala, ali u poslednjem je ekipa potpuno stala. Vizardsi su napravili seriju 21:5 i poveli 111:98, što je bila razlika koju gostu nisu mogli da stignu.
U pobedničkom sastavu blistao je Entoni Dejvis sa 34 poena i 12 skokova, dok je Tajler Hirou sa 24 bio najefikasniji u Milvokiju.
Navijači Orlanda su ovacijama dočekali Nikolu Vučevića, koji se posle pet godina vratio na Floridu, ali nisu imali priliku da ga mnogo gledaju na terenu.
Crnogorski centar je igrao samo pet minuta u prvoj četvrtini i više nije ulazio u igru. Nije bilo nikakvog objašnjenja šta se dogodilo, ali pretpostavka je da je povreda u pitanju. Pogotovo ako se uzme u obzir da je Orlando izgubio utakmicu od Atlante, a Vučević da je zdrav sigurno bi pomogao ekipi.
Tok utakmice je bio takav da su se ekipe u skokovima smenjivale u vođstvu. Orlando je imao „plus deset“ u prvoj četvrtini (33:23), pa je Atlanta u drugom delu bežala do 13 razlike malo pre kraja poluvremena (72:59). U nastavku je domaćin sa Floride ponovo okrenuo i imao skromnih „plus tri“ (100:97).
Finiš je bio neizvestan, na 1:37 pre kraja Bankero je približio Magične na poen zaostatka (122:121), ali je Atlanta lako odbila taj napad, pa nije bilo neizvesnosti u poslednjim sekundama.
Bankero je bio najefikasniji u sastavu Orlanda sa 35 poena i deset asistencija, dok je Atlantu do pobede predvodio Aleksander-Voker sa 31 poenom.
NBA LIGA
Orlando – Atlanta 125:132
/Bankero 35 – Aleksander-Voker 31/
Vašington – Milvoki 128:116
/Dejvis 34 – Hirou 24/
Bruklin – Šarlot U TOKU
Majami – Minesota U TOKU
Toronto – Čikago U TOKU
Memfis – Juta U TOKU
Nju Orleans – Indijana U TOKU
Hjuston – Dalas U TOKU
LA Lejkers – Golden Stejt U TOKU
Portland – Finiks U TOKU
LA Klipers – Sakramento U TOKU