Vizardsi našli magiju, Orlando pao bez Vučevića

Ali, za početak, Baksi su pali u Vašingtonu posle slabe poslednje četvrtine, koju su izgubili 15 razlike (38:23). Milvoki je imao prednost posle tri kvartala, ali u poslednjem je ekipa potpuno stala. Vizardsi su napravili seriju 21:5 i poveli 111:98, što je bila razlika koju gostu nisu mogli da stignu.

U pobedničkom sastavu blistao je Entoni Dejvis sa 34 poena i 12 skokova, dok je Tajler Hirou sa 24 bio najefikasniji u Milvokiju.

Navijači Orlanda su ovacijama dočekali Nikolu Vučevića, koji se posle pet godina vratio na Floridu, ali nisu imali priliku da ga mnogo gledaju na terenu.

Crnogorski centar je igrao samo pet minuta u prvoj četvrtini i više nije ulazio u igru. Nije bilo nikakvog objašnjenja šta se dogodilo, ali pretpostavka je da je povreda u pitanju. Pogotovo ako se uzme u obzir da je Orlando izgubio utakmicu od Atlante, a Vučević da je zdrav sigurno bi pomogao ekipi.

Tok utakmice je bio takav da su se ekipe u skokovima smenjivale u vođstvu. Orlando je imao „plus deset“ u prvoj četvrtini (33:23), pa je Atlanta u drugom delu bežala do 13 razlike malo pre kraja poluvremena (72:59). U nastavku je domaćin sa Floride ponovo okrenuo i imao skromnih „plus tri“ (100:97).

Finiš je bio neizvestan, na 1:37 pre kraja Bankero je približio Magične na poen zaostatka (122:121), ali je Atlanta lako odbila taj napad, pa nije bilo neizvesnosti u poslednjim sekundama.

Bankero je bio najefikasniji u sastavu Orlanda sa 35 poena i deset asistencija, dok je Atlantu do pobede predvodio Aleksander-Voker sa 31 poenom.

NBA LIGA

Orlando – Atlanta 125:132

/Bankero 35 – Aleksander-Voker 31/

Vašington – Milvoki 128:116

/Dejvis 34 – Hirou 24/

Bruklin – Šarlot U TOKU

Majami – Minesota U TOKU

Toronto – Čikago U TOKU

Memfis – Juta U TOKU

Nju Orleans – Indijana U TOKU

Hjuston – Dalas U TOKU

LA Lejkers – Golden Stejt U TOKU

Portland – Finiks U TOKU

LA Klipers – Sakramento U TOKU