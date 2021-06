Posle predsedničkog staža u Olimpijskom komitetu Srbije, pre toga u košarkaškom klubu Partizan, Vlade Divac je odlučio da napusti Srbiju i sa porodicom se konačno skući u Americi. Retko se pojavljuje u ovdašnjoj javnosti, još ređe daje intervje vezane za njegovu funkcionersku karijeru, na koju je stavljen zarez posle odlaska iz Sakramenta gde je obavljao funkciju generalnog menadžera.

Naš legendarni košarkaš kaže da se sada ne bavi košarkom, jer to predstavlja preveliko opterećenje za njegovo telo, ali da redovno uživa u ostalim sportovima. O svemu tome pričao je u intervjuu za sarajevski Face TV.

„Jednom sam zaigrao košarku kada sam prestao, ali posle ne. Nakon što igraš 30 godina, imaš te reflekse. Mogu da se bavim ostalim sportovima - tenis, trčanje, biciklizam“, rekao je na početku Divac.

Jedan od najvećih igrača u istoriji jugoslovenske košarke prisetio se početaka karijere, kada je igrao iz ljubavi.

„Za profesionalne klubove sam igrao za ugovore, a ovde (za Partizan i reprezentaciju prim. aut) sam igrao iz ljubavi. Imao sam osamnaest godina, zakačio sam onu generaciju gde su bili Dalipagić, Kića, Mirza... Delibašić je dolazio ovde da lobira da igram za Bosnu, a Kari Pešić koji mi je bio trener u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj reprezentaciji mi nije dao. Ja sam tad tražio da mi uzme Golfa, ali Piroćanac stipsa mi nije dao. Šalim se naravno“, uz osmeh je rekao Divac.

Za Partizan se odlučio zbog mogućnosti daljeg razvoja.

„Otac je krenuo sa mnom i sa bratom. Nama nisu bile potrebne pare, već je bio potreban klub da se razvijam, ali da imamo stan. Bio je otac na razgovorima i tražio pet minuta pauze i moj brat mu je rekao "Pa tata, onaj radnik u livnici nema stan toliko dugo, a on će sa 18 godina da ga dobije...", a ovaj mu je odgovorio "Hajde ti tata za Prijepolje“.

Govorio je o odnosu između evropske i jugoslovenske košarke.

„Ranije nije bilo dosta poverenja u evropske igrače. Trebalo je mnogo više truda i snage da se dokaže da se košarka igra i van Amerike. Nisam se prepao, uvek sam želeo da napredujem i kada sam proglašen za najboljeg igrača Evrope, prirodno je bilo da idem u NBA. Moja ideja je da odem i najgore što je moglo da bude je da se vratim. Ako čovek ne proba, neće znati je li za to ili nije. Ne treba se plašiti. Poraz jeste deo života. Ako ne umeš da izgubiš, nećeš znati da pobediš“.

Za kraj, podsetio se saradnje sa tragično nastradalim Kobijem Brajantom, koji je život izgubio početkom prošle godine u padu helikoptera.

„Imao sam sreće da karijeru završim sa Kobijem. On je bio nešto slično kao Dražen, veliki radnik, pobednik. I ono što ja najviše volim - tražio je to od saigrača, bio je pravi primer rada“, dodao je legendarni as.

