Vladimir Jovanović novi selektor mlade reprezentacije Srbije

Na sednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije imenovani su treneri mlađih muških reprezentativnih selekcija.

Na predlog potpredsednika KSS za mušku košarku Nenada Krstića, izabrani su stručnjaci koji će sledećeg leta sa klupe na velikim takmičenjima, evropskim i svetskim prvenstvima, predvoditi mlađe muške reprezentativne selekcije. Selekciju do 16 godina predvodiće Aleksandar Glišić, za generaciju ispred biće zadužen trener juniora Mege Dragoljub Avramović, dok je juniorska selekcija (U18) ostala u rukama Vladimira Đokića. Mlada reprezentacija Srbije, odnosno igrači do 20 godina starosti, u rukama je Vladimira Jovanovića, aktuelnog trenera Cibone. Podsetimo, Jovanović je bio deo trenerskog štaba Igora Kokoškova tokom njegovog selektorskog mandata.

Kadeti predvođeni trenerom Glišićem učestvovaće na Evropskom prvenstvu u Severnoj Makedoniji od 12. do 20. avgusta 2022. Avramovićeve momke očekuje Svetsko prvenstvo u Španiji od 2. do 10. jula 2022. Juniori sa trenerom Đokićem igraju Evropsko prvenstvo u Turskoj od 30. jula do 7. avgusta 2022. Mlada reprezentacija sa Jovanovićem učestvovaće na Evropskom prvenstvu B divizije u Gruziji od 16. do 24. jula 2022.