Voja Stojanović slobodan igrač

View this post on Instagram

Dopo due anni si conclude la mia avventura a Cremona. Sono stati due anni intensi, ricchi di soddisfazioni e successi, in un ambiente meraviglioso che mi ha permesso di crescere sia come giocatore che come uomo. Volevo ringraziare tutta la società , in primis il presidente Vanoli e il vice Borsatti, due grandissime persone ancor prima che due grandi uomini di sport. Infine, un ringraziamento particolare va a tutti i tifosi e alla città di Cremona, non finirò mai di ringraziarvi per quello che mi avete dato, mi sono sempre sentito a casa. Non so se sia un addio, forse un arrivederci... ma comunque vada vi porterò sempre nel cuore. ????????????