Smeje se Velimir Gašić na konstataciju da se uvek nalazio u Partizanu kada se događalo nešto dobro. Bio je u stručnom štabu Željka Obradovića kada je Partizan pokorio Evropu 1992. godine, a kasnije i u stručnom štabu Duška Vujoševića kada su crno-beli igrali Evroligu.

Gašić se u razgovoru za Mozzart Sport prisetio Obradovićevih početaka, kada je 1991. uskočio iz dresa u odelo i preuzeo klupu Partizana. Seća se i svog odlaska iz Partizana 2015. i svega što se posle događalo.

I, sada se nada da će upravo Željko Obradović podići Partizan na nivo crno-belih iz vremena sa početka 2010-ih. Oduševljen je Gašić činjenicom da se Žoc vratio u svoj klub.

Utkao je Gašić sebe u mnoge velike uspehe Partizana, pa sada očekuje da će Partizan da se vrati na mesto koje mu po veličini kluba i pripada.

"Od trenutka kada se to pojavilo kao mogućnost, pa do današnjeg dana kada se taj san pretvorio u realnost, ovo je velika sreća za Partizan. Ogromna je stvar da se najtrofejniji evropski trener vratio u svoju kuću. Kada gledamo neku širu sliku, od ogromnog je značaja za srpsku košarku, za košarku u regionu da jedno takvo košarkaško ime, sa ogromnim autoritetom, bude akter svega što će se dešavati u nekom narednom periodu, kada su košarkaška zbivanja u pitanju", kaže Gašić u razgovoru za Mozzart Sport.

Postavlja se pitanje - ko će činiti Partizanovu ekipu sledeće sezone? Tačnije, da li crno-beli mogu da isprate finansijski i organizaciono ono što zahteva ime Željka Obradovića.

"Pre svega Željko ima ogroman nivo iskustva, ogroman nivo košarkaškog znanja i sigurno da ne bi sebe dovodio u situaciju da se prihvata jednog tako ozbiljnog projekta i posla ako nisu stvoreni određeni preduslovi da sve to funkcioniše na način na koji je on zamislio. Njegov dolazak sam po sebi predstavlja nešto od krucijalnog značaja za klub. Treba da izazove pozitivnu reakciju svih struktura unutar kluba, da ljudi koji ga vode shvate da isto kao što uvek traži i izvlači maksimum iz sebe i uvek nastoji da napravi vrhunske stvari, kao što je radio godinama unazad, vrlo je zahtevan i kada su u pitanju njegovi saradnici. Taj deo logistike i funkcionisanja kluba će biti od ključnog značaja da se to podigne za nekoliko nivoa, stepenika. Samo u tim okolnostima njegov dolazak će imati puni značaj", konstatuje Gašić.

Tektonske je poremećaje u košarkaškom svetu napravila vest da Obradović preuzima crno-bele. Navijači Partizana su u delirijumu. Može se samo pretpostaviti kako će da izgledaju utakmice kad krene sezona.

"Njegov dolazak je izazvao lavinu oduševljenja kod svih navijača Partizana. Imaće fantastičnu situaciju kada je u pitanju podrška i to je od neprocenjivog značaja. Željko kao veliki profesionalac koji ima strašan motiv kada je u pitanju sam rad i koji ima veliku strast prema košaraci, sigurno to prepoznaje i na pravi način će znati da uzvrati navijačima. Ali, napominjem, biće jako značajno da sve strukture unutar kluba isprate to na pravi način".

ISTANBUL 1992. I UTICAJ PROFESORA ALEKSANDRA NIKOLIĆA

Foto: MN Press

Kada se govori o Obradoviću i Gašiću, naravno da je glavna tema Istanbul 1992. godine. April 16, dan koji će zauvek ostati urezan zlatnim slovima upisan u istoriju kluba.

Priseća se Gašić kako je sve to izgledalo i koliko je veliki uticaj na razvoj Obradovića imao čuveni profesor Aleksandar Nikolić.

"Ja sam tad bio vrlo mlad trener, Željko je iz igračkih patika uskočio u trenerske cipele. Sreća u toj situaciji je bila što smo bili u prilici da sarađujemo sa jednim čovekom u liku profesora Aleksandra Nikolića, koji je imao jedan strahovito značajan i zaista ogroman uticaj na formiranje plejade košarkaških trenera, a samim tim i na nas. Sa Željkom je u tom periodu, dok smo bili mladi ljudi i treneri, saradnja bila fantastična i vrlo se rado sećam svih tih detalja. Sama činjenica da je Partizan te godine, što je zaista bio raritet, sa trenerom početnikom osvojio Evroligu. To je bio presedan. Sa domaćim igračima, skromnim budžetom i svim tim problemima koji su nas pratili, to je nešto fantastično, neponovljivo. Ja bih voleo da se istorija ponovi, da se nešto tako ponovo desi kada je u pitanju košarkaški klub Partizan i mislim da u svakom navijaču, svakoj pristalici crno-belih boja bi to bila jedna ogromna satisfakcija", priseća se Gašić.

Glavno pitanje je - može li Partizan da se popenje nekoliko stepenika i ponovo postane krem evropske košarke?

"Mojoj sreći ne bi bilo kraja da se tako nešto desi. To bi bilo fantastično. Željka čeka veliki posao. Zavisi od samog selektivnog pristupa, kada je u pitanju igrački kadar i svega toga što prati jedan vrlo osetljiv period, ja sam siguran da će se u tom delu sa Zoranom Savićem i rukovodećim ljudima kluba učiniti sve da selektiraju najbolji mogući tim i da se već ove sezone ekipa spremi i uključi u borbu za vrhunske rezultate“.

IZBOR UREDNIKA

Pitaju se svi - koliko je to moguće?

„Mislim da je to moguće. Sigurno neće biti nimalo jednostavno, ni kada je u pitanju ABA liga ili Evrokup, ali motiv je ogroman. Željko sigurno ima vrlo jasan plan, vrlo jasnu strategiju i ideju šta želi od ove sezone i svake naredne. Mislim da pristalice crno-belih boja imaju puno razloga za radost i da bi ovaj momenat zaista trebalo da bude prekretnica. U stvari, ubeđen sam u to", zaključio je Gašić javljanje za Mozzart Sport.