Voriorsi istražuju opcije da trejduju Porzingisa

Voriorsi su u sredu objavili saopštenje u kojem su naveli da "neće komentarisati spekulacije o trejdu niti izveštaje u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem ili budućnošću“.

Međutim, poznati NBA novinar Šems Čaranija otkrio je da je Golden Stejt gleda kako bi mogao da se oslobodi Porzingisa, koji je pre samo četiri meseca potpisao dvogodišnji ugovor vredan 40.000.000 dolara, mada je u drugoj godini od tih 20 miliona garantovano samo tri.

Porzingis je tokom predsezone, još na trening kampu pokazao letargičnost, nezainteresovanost i distanciranost od ekipe. Kasnije su krenule glasine o njegovom zdravstvenom stanju, čak se špekulisalo da ima HIV, što je on demantovao.

U sredu je Golden Stejt jasno objavio:

„Razgovori između Voriorsa, Kristapsa i njegovih predstavnika ostaće privatni. Ne očekujemo da će Kristaps biti uz tim u bliskoj budućnosti. Obezbedićemo dodatne informacije kada to bude moguće i prikladno“.

Sve miriše na to da Porzingisa nećemo gledati više u dresu Golden Stejta. Možda ni na NBA terenima.