Voriorsi: Nismo uživali u tituli sa Durantom

Uspeli su Golden Stejt Voriorsi dva puta da osvoje titulu prvaka NBA lige sa Kevinom Durantom u ekipi, ali očiglendo da ona druga, u sezoni 2017/2018 nije bila baš toliko draga.

Generalni menadžer Golden Stejt Voriorsa Bob Majers priznao je kako se osećao kada je njegov tim osvojio poslednju titulu.

"Druga titula sa Kevinom je bila... Kao da smo uradili ono što je trebalo da uradimo, da je to bio dobro odrađen posao. To nije bilo uživanje. Siguran sam da se mnogo ljudi oseća drugačije. Nije niko bio kriv za to. Jednostavno, ona nije imala nikakvu težinu", izjavio je Majers.

Čak javnost i prvu titulu Duranta osporava jer je došao u ekipu prepunu zvezda, jasno samo da bi se dočepao šampionskog prstena što mu se na kraju i ispunilo.

Kasnije je završio u Bruklinu, možda jer želi da dokaže da može do prstena i bez Voriorsa.

FOTO: Reuters