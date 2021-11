Vraća se Demarkus Kazinis, oblači dres Milvokija

Čekao je Demarkus Kazins da mu se otvore neka vrata za nastavak karijere, nije želeo da prihvati bilo šta i – dočekao je.

Američki centar potpisao je ugovor sa Milvoki Baksima do kraja sezone, objavili su brojni medije sa one strane okeana. Baksi su imali jedno slobodno mesto u rosteru i planski su ga držali takvim zbog povrede centra Bruka Lopeza. Kada je postalo jasno da se on neće tako brzo vratiti na teren, čelnici kluba su reagovali i doveli Kazinsa, najbolje rešenje koje im je bilo na raspolaganju.

Demarkus Kazins je najbolje partije u karijeri beležio u dresu Sakramenta, pa je kao bomba odjeknula informacija 2016. godine kada je Vlade Divac, tadašnji generalni direktor Kingsa, odlučio da ga trejduje u Nju Orleans.

U prvoj sezoni u novom timu Kazins je igrao odlično, a onda mu je karijera krenula nizbrdo. Prešao je u Golden Stejt, pa Hjuston, da bi na kraju sa Klipersima u prošloj sezoni potpisao dva desetodnevna ugovora, da bi potom dobio ponudu da ostane do kraja sezone.

Novu takmičarsku godinu Kazins je dočekao kao slobodan agent.