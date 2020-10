Partizan jednostavno nije smeo da propusti priliku da dobije (oslabljeni) Bahčešehir. I uspeo je da dođe do trijumfa u gostima, te do skora 2-2 u Evrokupu, ali daleko je to bilo od dobre igre. Odmah posle meča je to rekao i Vlado Šćepanović, crno-beli i dalje ne liče na pravi tim. Ali ako nešto pozitivno može da se izvuče iz ovog meča, onda je to sam rezultat i igra Kodija Milera Mekintajera i Erika Mike.

A sama pobeda kao pobeda svakako ne bi smela da zavara crno-bele.

Vratimo se na Mekintajera i Miku. Crno-beli su na ovom meču u dvojici letošnjih pojačanja imali upravo to - da budu pojačanja i rešavaju utakmice. I dok smo već od Kodija Milera Mekintajera ove sezone videli odlične igre, onda je partija Mike nešto osvežavajuće i pravi primer kako on treba da igra. I odgovor na to zašto je uopšte doveden. Istinu govoreći, ne možemo da kažemo da je do sada odigrao nešto posebno.

U situaciji kada su Vil Mozli i Ognjen Jaramaz van sastava zbog povreda (i na sinoćnjoj i na narednim bliskim utakmicama koje slede) Mekintajer i Mika će morati da zapnu jer će imati i veću minutažu i više mogućnosti da pokažu šta znaju.

U svemu sigurno Šćepanovića može najviše da raduje partija Mike koji je konačno proradio. Kao da ga je činjenica da će imati veliku minutažu opustila, pa je pokazao neke poteze i kvalitete koje bi trebalo na svakom meču da iskazuje.

Završio je utakmicu sa 19 poena i šest skokova, tome je dodao i jednu asistenciju, a vrlo je važno da nije imao nijednu izgubljenu loptu. S obzirom da je znao da ih ima i pet na jednoj utakmici, ovo je veliki pomak unapred. Solidno se pokazao u skoku, a posebno u ofanzivnom gde je skinuo važne lopte. Imao je četiri uhvaćene lopte u napadu.

Nije pokušavao Mika za tri poena i najbolje je da tako i ostane, ali je zato imao sasvim solidnih 9/12 za dva poena, uz samo 1/4 sa linije za slobodna bacanja gde svakako može i mora da napreduje. Očigledno mu je bilo potrebno malo vremena da se adaptira na igru Parnog valjka, ali je jasno da mu je ovo bilo najbolje izdanje do sada. S obzirom da Mozlija nećemo skorije gledati, te da Nikola Janković nije blistao u Istanbulu, sigurno će imati dosta mesta pokaže šta zna.

"Glavna stvar je bila što smo se trudili da budemo pozitivni - bez obzira da li smo vodili ili gubili, trudili smo se da održimo istu energiju. Kada izgubiš fokus na pet ili šest minuta, nekada uspeš da ga vratiš, nekada ne. Ponosan sam na tim i strušni štab što smo se vratili i pobedili", rekao je Mekintajer.

O Mileru Mekintajeru ne moramo da trošimo previše reči jer se radi o igraču koji je lider tima i oko koga se mnogo toga vrti. Kada on igra dobro, onda Partizan ima šanse. Kada nametne onaj svoj poznati ritam, onda i Partizan igra. Ali kada greši, maši i gubi lopte, crno-beli su u problemu.

Obično ove sezone doprinosi na sve moguće načine, puni sve kolone, a tako je bilo i sinoć - 22 poena, sedam asistencija i dve ukradene lopte, uz tri izgubljene. Imao je najveći indeks korisnosti - 28. Uz one trojke sa kojima je prelomio utakmicu.

Vlado Šćepanović

Oni jesu za pohvalu. Sigurno je upravi Partizana drago da vidi da dvojica pridošlica prave razliku i da su doneli ovu pobedu Partizanu, ali to je samo vrh ledenog brega. Ispod se krije mnogo problema.

Suština je da Partizan (i dalje) ne igra dobro.

Mnogo je grešaka u odbrani, ne deluju crno-beli još kao pravi tim. Mislili smo svi da će ova sezona biti nastavak na prošlu, ali zapravo ovo je građenje svega iznova.

“Veoma sam srećan zbog pobede, naravno. Ali moramo mnogo stvari da promenimo jer ovako ne ličimo na pravi tim, na ozbiljan tim. Početak je sezone, ali nisam zadovoljan. Samo sam zadovoljan pobedom", rekao je Vlado Šćepanović.

Šćepanović nam je pokazao da ne računa na Stefana Jankovića (drugi meč bez minuta), te na Brajana Angolu koji se silom prilika našao u 12, ali nije zaigrao. Rade Zagorac je igrao 20 minuta i dao tri poena (0/1 za dva i 1/3 za tri uz četiri skoka, dve asistencije i dve izgubljene lopte), Markus Pejdž nije imao izgrađene šuteve za tri (1/4), Nemanja Dangubić je dao osam poena uz šut 0/3 za dva i 2/4 za tri. S tim da kod Dangubića i Zagorca treba pohvaliti odbranu.

Rotacija je skraćena i zbog toga što Šćepanović ne veruje Stefanu Jankoviću i Angoli, ali i zato što su povređeni Mozli i Jaramaz. Zato će Partizan morati kroz naredne utakmice suštinski sa 10 igrača u rotaciji, od kojih je ponovo Novica Veličković kao najstariji pokazao najviše borbe i opet je dao veoma važne poene. A tu je i mlađani Uroš Trifunović koji sinoć nije blistao.

Mnogi igrači nisu u formi i ne pružaju ono što se od njih očekuje.

Partizan je vezao dve pobede prvi put u sezoni, ali da mora da bude bolji od ovoga - mora. Ne sme da se zanese rezultatima. To je samo vrh ledenog brega i delić onoga što se ispod brega događa. A to ispod zahteva žestoko poliranje koliko od narednog meča kada u Beograd dolazi Cedevita.

EVROKUP - 4. KOLO

Grupa A

Utorak

Bahčešehir - Partizan 76:82

/Grin 23 - Miler Mekintajer 22/

Huventud - Venecija 92:78

/Brodzjanski 15 - De Nikolao 13/

Burž - Uniks odloženo