Dušan Duda Ivković je dobio nagradu za životno delo i najavio da je ideja svih u Radničkom da posle prvih 100 godina stvore uslove da Sportsko društvo sa Crvenog krsta potraje bar još toliko. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nadovezao se obećanjem da će država pomoći tako što će uložiti 15.000.000 evra u izgradnju dvorane za beogradski klub.

"Kada sam prvi put razgovarao sa (Dušanom) Ivkovićem i Radetom (Mirićem, članom Upravnog odbora Sportskog društva Radnički, prim. aut.) šta bi trebalo da se uradi za Radnički, lako smo se dogovorili. Popularniji su Zvezda i Partizan, ali svi Zvezdaši i svi Partizanovci uvek su voleli Radnički koji je imao simpatije svih, ali je mali broj njih poput gospodina Ivkovića bio odan ideji da Radnički opstane, da se ne živi od prošlosti, već da napreduje i napravi velike korake u 21. veku", rekao je Vučić nakon što mu je Radnički uručio plaketu.

Dodao je da mu je bila velika čast da od Dude i Mirića sluša o sportistima Radničkog.

"Mnogo sam naučio u pripremi, a danas i mnogo video. Radnički je jedno od naših najstarijih sportskih društava, a verovatno i najstarije koje je uspevalo da sačuva svoje ime čak kada je bilo (drugačije) naređeno ako sam dobro razumeo Ivkovića. Sačuvao je tradiciju, ali i velike ljude. Ono što je naš posao je da izgradimo velelpnu halu. Urađen je plan, DUP, vrši se prenos građevinskih parcela na državu. U septembru-oktobru ćemo da položimo kamen temeljac, a za 18 do 24 meseca biće završena velelepna hala. Za dve i po godine, gospodine Ivkoviću, imaćete priliku da otvorite fantastičnih 13.000 kvadrata u sportskim objektima, 18.000 ukupno, sa garažama, parkinzima, u srcu Beograda, što će biti ogroman posticaj za našu decu, za stvaranje novih šampiona u odbojci, rukometu, boksu, da ne preskočim košarku. Kroz Radnički su prošli mnogi velikani, Boža Maljković, veliki Slobodan Piva Ivković i mnogi drugi koji su ostavili neizbrisiv trag u srpskoj sportskoj istoriji. Hvala im na veličanstvenom doprinosu".

Aleksandar Vučić i Dušan Ivković (©Starsport)

Vučić je podsetio na sve zasluge Krstaša i odlikovanja."Odlikovanja se ne dobijaju lako, a ordenje još teže. Vi ste dobtinici Sretenskog ordena i dva od Josipa Broza Tita. Moralo je da to prođe ozbiljne komisije i stroge kriterijume da biste dobili takva odlikovanja. Čestitam vam i želim uspešan rad, a mi kao država smo tu da pomognemo koliko možemo. Duda je bio skroman, želeo je da Radnički što manje košta državu, pa smo krenuli sa idejom od dva, tri, četiri miliona. Bili su zadovoljni, na kraju smo došli do 15.000.000, a ja računam da će to biti malo više. Nije problem, imamo novac, završićemo ovo u kratkom roku. Hvala vam na svemu za sve što ste uradili za Srbiju i da u budućnosti probamo da se približimo za ono što ste uradili u prošlosti", obećao je predsednik Srbije.

